Ван Перси восхищается игрой Себальоса
Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси выделил игру полузащитника Дани Себальоса в матче Премьер-Лиги против "Бернли".
В субботу Себальос впервые появился в стартовом составе "канониров" и помог своей новой команде одержать победу со счетом 2:1. Дани записал на себя обе результативные передачи "Арсенала" и вообще был очень хорош в созидающей игре, что отметил и Ван Перси.
"Себальос был лучшим игроком на поле, причем значительно. Он делал всю игру, созидал, постоянно хотел принимать мяч. Наблюдать за ним — одно удовольствие".
"Он много бегает. Статистика подсказывает, что он пробежал больше всех, а это говорит о том, что он был подвижен, хотел играть, хотел атаковать".
"Он очень позитивный игрок, который наслаждается своей игрой. Это видно по нему", — сообщил новоиспеченный эксперт BT Sport.
17.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
вот он уровень команды...лавочник Реала кажется топом среди остальных
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Согласен. В этой игре он был лучшим у нас
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А что он уже сезон отбегал на таком уровне
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