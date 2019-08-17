Ван Перси восхищается игрой Себальоса

Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси выделил игру полузащитника Дани Себальоса в матче Премьер-Лиги против "Бернли".

В субботу Себальос впервые появился в стартовом составе "канониров" и помог своей новой команде одержать победу со счетом 2:1. Дани записал на себя обе результативные передачи "Арсенала" и вообще был очень хорош в созидающей игре, что отметил и Ван Перси.



"Себальос был лучшим игроком на поле, причем значительно. Он делал всю игру, созидал, постоянно хотел принимать мяч. Наблюдать за ним — одно удовольствие".



"Он много бегает. Статистика подсказывает, что он пробежал больше всех, а это говорит о том, что он был подвижен, хотел играть, хотел атаковать".



"Он очень позитивный игрок, который наслаждается своей игрой. Это видно по нему", — сообщил новоиспеченный эксперт BT Sport.