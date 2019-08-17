Ван Перси восхищается игрой Себальоса

Дани Себальос Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси выделил игру полузащитника Дани Себальоса в матче Премьер-Лиги против "Бернли".

В субботу Себальос впервые появился в стартовом составе "канониров" и помог своей новой команде одержать победу со счетом 2:1. Дани записал на себя обе результативные передачи "Арсенала" и вообще был очень хорош в созидающей игре, что отметил и Ван Перси.

"Себальос был лучшим игроком на поле, причем значительно. Он делал всю игру, созидал, постоянно хотел принимать мяч. Наблюдать за ним — одно удовольствие".

"Он много бегает. Статистика подсказывает, что он пробежал больше всех, а это говорит о том, что он был подвижен, хотел играть, хотел атаковать".

"Он очень позитивный игрок, который наслаждается своей игрой. Это видно по нему", — сообщил новоиспеченный эксперт BT Sport.


Метки Арсенал, Бернли, Ван Перси, Премьер-Лига, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 20:00

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  1. irbis85 17.08.2019 20:56 # irbis85
    вот он уровень команды...лавочник Реала кажется топом среди остальных

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  2. arsenalekc 17.08.2019 20:21 # arsenalekc
    Согласен. В этой игре он был лучшим у нас

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  3. chebrec 17.08.2019 20:19 # chebrec
    А что он уже сезон отбегал на таком уровне

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