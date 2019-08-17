"Интер" задумывается о приглашении Алексиса Санчеса

"Интер" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу.

И хотя лишь накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает ухода Санчеса, предполагается, что клуб с "Олд Траффорд" открыт к расставанию с самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.



По информации Sky Sports, 30-летний чилиец является одним из вариантов, которые главный тренер "Интера" Антонио Конте и его спортивный директор Пьеро Аузилио рассматривают после того, как Эдин Джеко покончил со слухами насчет возможного переезда на "Сан-Сиро", заключив новый трехлетний контракт с "Ромой".



Сообщается, что Конте нужен еще один нападающий, в дополнение к Лаутаро Мартинесу и купленному ранее этим летом у "Юнайтед" Ромелу Лукаку.



Помимо Санчеса, "Интер" присматривается к Анте Ребичу из "Айнтрахта", Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг", Аркадиушу Милику из "Наполи" и экс-нападающему "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.