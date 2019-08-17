"Арсенал" одержал победу над "Бернли"

"Арсенал" впервые с сезона 2009/10 выиграл два первых матча в Премьер-Лиге, вслед за "Ньюкаслом" переиграв и "Бернли" — 2:1.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери доверил место в стартовом составе Давиду Луису и Дани Себальосу. Сеад Колашинац расположился на лавке, рядом с Николя Пепе, а вот Месут Озил в заявку не попал.



Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 3:0 над "Саутгемптоном".



Матч начался с атак хозяев, но первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать до 10-й минуты, когда Мэтт Лоутон едва не поразил собственные ворота головой после подачи Себальосом углового.



На 12-й минуте уже Ник Поуп выручил "Бернли", переведя мяч через перекладину после удара головой Александра Лакасетта.



Спустя еще минуту Лакасетт зацепился за мяч в трех метрах от штанги, стоя спиной к воротам. Несмотря на висящих на плечах защитников, Александр развернулся на 180 градусов и поразил ближний угол, послав мяч между ног Поупу — 1:0.



На 18-й минуте и гости показали зубы, однако Бернд Лено парировал удар Эшли Барнса головой упор. Впрочем, судейская бригада зафиксировала офсайд в этой ситуации.



Даже уступая в счете, "Бернли" не перестал играть в свою игру. "Бордовые" отдали инициативу сопернику, но при этом раз за разом пытались нащупать уязвимость в чужой обороне.



Вода камень точит. Так и гости смогли сравнять счет на 43-й минуте. Дуайт Макнил сделал сильную диагональную передачу в центр штрафной, где Барнс опередил Маттео Гендузи и поразил ворота — 1:1.



До ухода команд на перерыв мяч еще раз успел побывать в воротах, однако гол Риса Нелсона из "Арсенала" был отменен по причине офсайда, в который попал делавший ему передачу Начо Монреаль.



В перерыве Эмери снял с игры Нелсона и выпустил Пепе. "Канониры" принялись решительно давить, однако "Бернли" закрылся, а Поуп принялся штамповать сейвы.



Однако на 64-й минуте Поуп оказался бессилен. Обамеянг продвинулся вперед до линии штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот, в притирку со штангой — 2:1.



В остатке матча шла достаточно спокойная игра. "Арсенал" без лишних нервов довел дело до победы, но вот реальных шансов упрочить ее почти не имел.



"Арсенал" одержал вторую подряд победу, однако к игре "канониров" в обороне остаются большие вопросы — чуда не случилось, и пришедший из "Челси" Давид Луис все проблемы не решил.



"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче