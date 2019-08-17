"Арсенал" одержал победу над "Бернли"
"Арсенал" впервые с сезона 2009/10 выиграл два первых матча в Премьер-Лиге, вслед за "Ньюкаслом" переиграв и "Бернли" — 2:1.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери доверил место в стартовом составе Давиду Луису и Дани Себальосу. Сеад Колашинац расположился на лавке, рядом с Николя Пепе, а вот Месут Озил в заявку не попал.
Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 3:0 над "Саутгемптоном".
Матч начался с атак хозяев, но первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать до 10-й минуты, когда Мэтт Лоутон едва не поразил собственные ворота головой после подачи Себальосом углового.
На 12-й минуте уже Ник Поуп выручил "Бернли", переведя мяч через перекладину после удара головой Александра Лакасетта.
Спустя еще минуту Лакасетт зацепился за мяч в трех метрах от штанги, стоя спиной к воротам. Несмотря на висящих на плечах защитников, Александр развернулся на 180 градусов и поразил ближний угол, послав мяч между ног Поупу — 1:0.
На 18-й минуте и гости показали зубы, однако Бернд Лено парировал удар Эшли Барнса головой упор. Впрочем, судейская бригада зафиксировала офсайд в этой ситуации.
Даже уступая в счете, "Бернли" не перестал играть в свою игру. "Бордовые" отдали инициативу сопернику, но при этом раз за разом пытались нащупать уязвимость в чужой обороне.
Вода камень точит. Так и гости смогли сравнять счет на 43-й минуте. Дуайт Макнил сделал сильную диагональную передачу в центр штрафной, где Барнс опередил Маттео Гендузи и поразил ворота — 1:1.
До ухода команд на перерыв мяч еще раз успел побывать в воротах, однако гол Риса Нелсона из "Арсенала" был отменен по причине офсайда, в который попал делавший ему передачу Начо Монреаль.
В перерыве Эмери снял с игры Нелсона и выпустил Пепе. "Канониры" принялись решительно давить, однако "Бернли" закрылся, а Поуп принялся штамповать сейвы.
Однако на 64-й минуте Поуп оказался бессилен. Обамеянг продвинулся вперед до линии штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот, в притирку со штангой — 2:1.
В остатке матча шла достаточно спокойная игра. "Арсенал" без лишних нервов довел дело до победы, но вот реальных шансов упрочить ее почти не имел.
"Арсенал" одержал вторую подряд победу, однако к игре "канониров" в обороне остаются большие вопросы — чуда не случилось, и пришедший из "Челси" Давид Луис все проблемы не решил.
"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче
17.08.2019 16:25
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ебать Вестергор верзила
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так чистый подкат же
судья подливер ебаный
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Милли опять бошку разбил
ехехехехехехе
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хех лучше б дырявая Алиса стояла, нет худа без добра так сказать ((
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святые охуэли на уставший ливерпуль всеми силами наступать?
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шо несет комментатор
если йосида просто попал в адриана
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какой же Эдриан топарь
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Себальос пи3дец топарь, уже сейчас можно говорить что он лучше чем двоих пешеходов - модрича и крооса, но лысая гнида этого не поймет, ибо физрук. тем лучше нам, купим его в конце сезона за полтос
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Адриааааааааааааааааааааааааааааааан!!!!
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Иногда так хочется дать по ебалу салаху, ну неужели настолько проф футболист может вот так вот довести дело почти до гола...
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слишком напряглись святые. Во втором тайме будут еле ноги волочить.
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Лудшээ приобретение обрыганов говно
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норм, Уилсон голешник забил Астон Вилле
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Клопп: "Саутгемптон" праздновал нашу победу сильнее, чем мы сами!"
Источник: http://fapl.ru/posts/72766/
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Так, Эве погнал уже.
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Из Омска не уезжают?
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милнер такое г. бесполезное, не могли замену купить.
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норм там Ван Дейку улюлюкают))))
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Е6урим не по-децки. Хоть и уставшие.
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повтор матча! http://replayfootballmatches.net/2019/08/arsenal-bernli-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/
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