"Арсенал" одержал победу над "Бернли"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" впервые с сезона 2009/10 выиграл два первых матча в Премьер-Лиге, вслед за "Ньюкаслом" переиграв и "Бернли" — 2:1.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери доверил место в стартовом составе Давиду Луису и Дани Себальосу. Сеад Колашинац расположился на лавке, рядом с Николя Пепе, а вот Месут Озил в заявку не попал.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 3:0 над "Саутгемптоном".

Матч начался с атак хозяев, но первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать до 10-й минуты, когда Мэтт Лоутон едва не поразил собственные ворота головой после подачи Себальосом углового.

На 12-й минуте уже Ник Поуп выручил "Бернли", переведя мяч через перекладину после удара головой Александра Лакасетта.

Спустя еще минуту Лакасетт зацепился за мяч в трех метрах от штанги, стоя спиной к воротам. Несмотря на висящих на плечах защитников, Александр развернулся на 180 градусов и поразил ближний угол, послав мяч между ног Поупу — 1:0.

На 18-й минуте и гости показали зубы, однако Бернд Лено парировал удар Эшли Барнса головой упор. Впрочем, судейская бригада зафиксировала офсайд в этой ситуации.

Даже уступая в счете, "Бернли" не перестал играть в свою игру. "Бордовые" отдали инициативу сопернику, но при этом раз за разом пытались нащупать уязвимость в чужой обороне.

Вода камень точит. Так и гости смогли сравнять счет на 43-й минуте. Дуайт Макнил сделал сильную диагональную передачу в центр штрафной, где Барнс опередил Маттео Гендузи и поразил ворота — 1:1.

До ухода команд на перерыв мяч еще раз успел побывать в воротах, однако гол Риса Нелсона из "Арсенала" был отменен по причине офсайда, в который попал делавший ему передачу Начо Монреаль.

В перерыве Эмери снял с игры Нелсона и выпустил Пепе. "Канониры" принялись решительно давить, однако "Бернли" закрылся, а Поуп принялся штамповать сейвы.

Однако на 64-й минуте Поуп оказался бессилен. Обамеянг продвинулся вперед до линии штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот, в притирку со штангой — 2:1.

В остатке матча шла достаточно спокойная игра. "Арсенал" без лишних нервов довел дело до победы, но вот реальных шансов упрочить ее почти не имел.

"Арсенал" одержал вторую подряд победу, однако к игре "канониров" в обороне остаются большие вопросы — чуда не случилось, и пришедший из "Челси" Давид Луис все проблемы не решил.

"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 16:25

Количество просмотров Просмотров: 2654

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. only--liverpool 17.08.2019 17:41 # only--liverpool
    ебать Вестергор верзила

    (ответить)

  2. thegodfather 17.08.2019 17:37 # thegodfather
    так чистый подкат же
    судья подливер ебаный

    (ответить)

  3. only--liverpool 17.08.2019 17:23 # only--liverpool
    Милли опять бошку разбил
    ехехехехехехе

    (ответить)

  4. reams 17.08.2019 17:23 # reams
    хех лучше б дырявая Алиса стояла, нет худа без добра так сказать ((

    (ответить)

  5. electric 17.08.2019 17:22 # electric
    святые охуэли на уставший ливерпуль всеми силами наступать?

    (ответить)

  6. thegodfather 17.08.2019 17:22 # thegodfather
    шо несет комментатор
    если йосида просто попал в адриана

    (ответить)

  7. alexomck 17.08.2019 17:21 # alexomck
    какой же Эдриан топарь

    (ответить)

  8. al-faarabi 17.08.2019 17:21 # al-faarabi
    Себальос пи3дец топарь, уже сейчас можно говорить что он лучше чем двоих пешеходов - модрича и крооса, но лысая гнида этого не поймет, ибо физрук. тем лучше нам, купим его в конце сезона за полтос

    (ответить)

  9. only--liverpool 17.08.2019 17:21 # only--liverpool
    Адриааааааааааааааааааааааааааааааан!!!!

    (ответить)

  10. liverpo0ol 17.08.2019 17:20 # liverpo0ol
    Иногда так хочется дать по ебалу салаху, ну неужели настолько проф футболист может вот так вот довести дело почти до гола...

    (ответить)

  11. electric 17.08.2019 17:19 # electric
    слишком напряглись святые. Во втором тайме будут еле ноги волочить.

    (ответить)

  12. el-tirador 17.08.2019 17:14 # el-tirador
    Лудшээ приобретение обрыганов говно

    (ответить)

  13. ssa 17.08.2019 17:13 # ssa
    норм, Уилсон голешник забил Астон Вилле

    (ответить)

  14. electric 17.08.2019 17:11 # electric
    Клопп: "Саутгемптон" праздновал нашу победу сильнее, чем мы сами!"

    Источник: http://fapl.ru/posts/72766/

    (ответить)

  15. lampard78 17.08.2019 17:11 # lampard78
    Так, Эве погнал уже.

    (ответить)

  16. narcot 17.08.2019 17:10 # narcot
    Из Омска не уезжают?

    (ответить)

  17. alexomck 17.08.2019 17:08 # alexomck
    милнер такое г. бесполезное, не могли замену купить.

    (ответить)

  18. ssa 17.08.2019 17:05 # ssa
    норм там Ван Дейку улюлюкают))))

    (ответить)

  19. electric 17.08.2019 17:05 # electric
    Е6урим не по-децки. Хоть и уставшие.

    (ответить)

  20. nash 17.08.2019 17:03 # nash
    повтор матча! http://replayfootballmatches.net/2019/08/arsenal-bernli-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: