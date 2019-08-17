Глен Джонсон уверен, что "Челси" попадет в топ-4

Экс-защитник сборной Англии Глен Джонсон уверен, что "Челси" сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Новый сезон "Челси" начал с неопытным по тренерским меркам Фрэнком Лэмпардом и в условиях трансферного запрета, уже в первом туре разгромно уступив "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.



Однако Джонсон, поигравший бок о бок с Лэмпардом за "Челси" и сборную Англии, считает, что в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" "синие" заметно прибавили относительно разгрома на "Олд Траффорд", и это позволяет Глену предположить, что сезон сложится успешно для Фрэнка.



"Это был тяжелый старт для моего старого друга Фрэнка Лэмпарда в "Челси", но я думаю, что крупное поражение на "Олд Траффорд" может стать тем сигналом к пробуждению, который нужен им, чтобы осознать масштаб своей задачи".



"И хотя они не добились желаемого результата, в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" они сыграли гораздо лучше".



"Я не думаю, что Фрэнк будет слишком строг с командой, потому что он знает, что не может портить отношения с игроками и должен заставить их показывать свою лучшую игру".



"Уверен, в долгосрочной перспективе он сможет все наладить. У него сильный характер, и я по-прежнему думаю, что они смогут финишировать в топ-4 в это сезоне. Это стало бы удивительным достижением для них", — цитирует Джонсона Daily Express.