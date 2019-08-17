"Лестер" не держит Силву и Слимани

Главный тренер "Лестера" Бренда Роджерс посоветовал полузащитнику Адриену Силве и нападающему Исламу Слимани покинуть клуб до закрытия трансферного окна в Европе.

Английская карьера Силвы, напомним, не заладилась с самого начала — два года назад "лисы" опоздали на 14 секунд с регистрацией его трансфера из "Спортинга" стоимостью 22 миллиона фунтов.



В результате Адриен был вынужден ждать своего дебюта до января 2018, но за оставшиеся полсезона себя не проявил, а всю прошлую кампанию провел в аренде в "Монако".



Теперь Роджерс готов позволить 30-летнему португальцу уйти насовсем. То же самое касается и Слимани, который в августе 2016 был куплен у "Спортинга" за рекордные для "Лестера" на тот момент 28 млн. фунтов.



"Трансферное окно будет открыто несколько недель, так что некоторые клубы еще могут обратиться насчет этих игроков. Если это случится, игроки и их представители должны посмотреть, что им предлагают".



"Каждый четко знает свое положение. В данный момент у нас в коллективе 20 игроков, что позволяет работать качественно", — цитирует Роджерса The Telegraph.