Де Хеа работает над улучшением игры ногами

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа проводит дополнительные тренировки, улучшая свою игру в пас ногами.

Как сообщает The Sun, тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера считает, что по умению подключать своего голкипера к игре остальной команды "красные дьяволы" значительно уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".



Поэтому с момента возвращения из отпуска Де Хеа проводит дополнительные тренировки, работая только над улучшением первого паса. Это должно помочь 28-летнему испанцу лучше вводить мяч в игру и начинать комбинации команды из обороны.



"Он работает исключительно над игрой ногами, минимум по полтора часа за раз. Тренеры выстреливают в его сторону мяч, и он должен делать различные передачи".



"Они занимаются этим еще и потому, что по новым изменениям в правилах двум защитникам разрешено находиться внутри штрафной во время удара от ворот".



"Он выбивает мяч за пределы штрафной в зоны крайних защитников, и пока у него хорошо получается", — цитирует своего инсайдера издание.