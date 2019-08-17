Де Хеа работает над улучшением игры ногами

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа проводит дополнительные тренировки, улучшая свою игру в пас ногами.

Как сообщает The Sun, тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера считает, что по умению подключать своего голкипера к игре остальной команды "красные дьяволы" значительно уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".

Поэтому с момента возвращения из отпуска Де Хеа проводит дополнительные тренировки, работая только над улучшением первого паса. Это должно помочь 28-летнему испанцу лучше вводить мяч в игру и начинать комбинации команды из обороны.

"Он работает исключительно над игрой ногами, минимум по полтора часа за раз. Тренеры выстреливают в его сторону мяч, и он должен делать различные передачи".

"Они занимаются этим еще и потому, что по новым изменениям в правилах двум защитникам разрешено находиться внутри штрафной во время удара от ворот".

"Он выбивает мяч за пределы штрафной в зоны крайних защитников, и пока у него хорошо получается", — цитирует своего инсайдера издание.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 639

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 17.08.2019 14:05 # chebrec
    Улучшаться никогда не поздно

    (ответить)

  2. manutd-20champ 17.08.2019 13:50 # manutd-20champ
    лучше бы тренькал выходы из ворот на верховые передачи.
    на выходах очень слаб, ну и отражение пеналей.

    (ответить)

  3. liverbro 17.08.2019 13:40 # liverbro
    Ну давайте ещё про всех писать игроков,кто над чем работает.новость без новости

    (ответить)

  4. dragonishka 17.08.2019 13:31 # dragonishka
    Еще бы над пенальти поработал, а то заваливается до удара.

    (ответить)

  5. sausage 17.08.2019 13:13 # sausage
    Поздно пить боржоми, не выйдет из него уже распасовщика.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: