Де Хеа работает над улучшением игры ногами
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа проводит дополнительные тренировки, улучшая свою игру в пас ногами.
Как сообщает The Sun, тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера считает, что по умению подключать своего голкипера к игре остальной команды "красные дьяволы" значительно уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".
Поэтому с момента возвращения из отпуска Де Хеа проводит дополнительные тренировки, работая только над улучшением первого паса. Это должно помочь 28-летнему испанцу лучше вводить мяч в игру и начинать комбинации команды из обороны.
"Он работает исключительно над игрой ногами, минимум по полтора часа за раз. Тренеры выстреливают в его сторону мяч, и он должен делать различные передачи".
"Они занимаются этим еще и потому, что по новым изменениям в правилах двум защитникам разрешено находиться внутри штрафной во время удара от ворот".
"Он выбивает мяч за пределы штрафной в зоны крайних защитников, и пока у него хорошо получается", — цитирует своего инсайдера издание.
17.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
Улучшаться никогда не поздно
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лучше бы тренькал выходы из ворот на верховые передачи.
на выходах очень слаб, ну и отражение пеналей.
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Ну давайте ещё про всех писать игроков,кто над чем работает.новость без новости
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Еще бы над пенальти поработал, а то заваливается до удара.
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Поздно пить боржоми, не выйдет из него уже распасовщика.
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