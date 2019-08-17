Бернарду Силва: "Фоден станет одним из лучших полузащитников в мире"

Бернарду Силва уверен, что его партнер по "Манчестер Сити" Фил Фоден станет одни из лучших полузащитников в мире через пару лет.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги 19-летний Фоден сыграл только 13 матчей, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже пообещал, что в этой кампании Фил будет выходить на поле чаще.



В июле Гвардиола даже назвал 19-летнего англичанина самым талантливым игроком, которого он когда-либо видел, и Силва соглашается с тем, что у Фодена большое будущее.



"Я просто думаю, что он на шесть лет моложе меня, но он обладает огромным талантом".



"Если он продолжит работать так же упорно и с тем же настроем каждый день, тогда через два года он станет одним из лучших полузащитников в мире".



"Перейти из второй команды в "Манчестер Сити" в первую — это огромный шаг. Помню, я сам отправился из второй команды в "Бенфики" в "Монако", а затем оказался в "Манчестер Сити". Все это время я прогрессировал".



"Я не знаю, испытывает ли он давление, но он наслаждается игрой в футбол и любит, что делает", — сообщил Силва BBC.