Шакири намекнул на уход из "Ливерпуля"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири намекнул на уход из клуба, заявив, что "ищет решение" дефициту игрового времени.

Шакири крепко прописался на скамейке запасных "красных" еще в прошлом сезоне, последний раз отметившись появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги более полугода назад — 30 января.

В трех матчах этого сезона 27-летний швейцарец пока сыграл лишь 10 минут, и эта ситуация не устраивает Джердана.

"Я расстроен от того, что не играю больше. Никому не нравится сидеть на скамейке. Естественно, я хочу чаще выходить на поле. Я должен обратить внимание на эту ситуацию и найти решение", — сообщил Шакири Langenthaler Tagblatt.


Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 11:05

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  1. j-silver 17.08.2019 11:54 # j-silver
    Донный игрочишка

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  2. sausage 17.08.2019 11:30 # sausage
    Человека брали явно для усиления скамейки или для какого-нибудь плана Б, и он это прекрасно понимал. Всё было в его руках, показал бы себя с хорошей стороны, был бы в старте чаще. То, что он не выходит на поле, говорит только о том, что он давно не уровень. Зря что ли он в Стоуке оказался и просидел там 3 года?

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  3. tima-jentelmen 17.08.2019 11:15 # tima-jentelmen
    Клопп и в правду замариновал его ! Можно гораздо чаще выпускать его, надёжный игрок, показал себя в матчах с барсой.

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