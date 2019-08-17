Шакири намекнул на уход из "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири намекнул на уход из клуба, заявив, что "ищет решение" дефициту игрового времени.

Шакири крепко прописался на скамейке запасных "красных" еще в прошлом сезоне, последний раз отметившись появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги более полугода назад — 30 января.



В трех матчах этого сезона 27-летний швейцарец пока сыграл лишь 10 минут, и эта ситуация не устраивает Джердана.



"Я расстроен от того, что не играю больше. Никому не нравится сидеть на скамейке. Естественно, я хочу чаще выходить на поле. Я должен обратить внимание на эту ситуацию и найти решение", — сообщил Шакири Langenthaler Tagblatt.