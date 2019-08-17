Шакири намекнул на уход из "Ливерпуля"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири намекнул на уход из клуба, заявив, что "ищет решение" дефициту игрового времени.
Шакири крепко прописался на скамейке запасных "красных" еще в прошлом сезоне, последний раз отметившись появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги более полугода назад — 30 января.
В трех матчах этого сезона 27-летний швейцарец пока сыграл лишь 10 минут, и эта ситуация не устраивает Джердана.
"Я расстроен от того, что не играю больше. Никому не нравится сидеть на скамейке. Естественно, я хочу чаще выходить на поле. Я должен обратить внимание на эту ситуацию и найти решение", — сообщил Шакири Langenthaler Tagblatt.
17.08.2019 11:05
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Последние комментарии:
Донный игрочишка
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Человека брали явно для усиления скамейки или для какого-нибудь плана Б, и он это прекрасно понимал. Всё было в его руках, показал бы себя с хорошей стороны, был бы в старте чаще. То, что он не выходит на поле, говорит только о том, что он давно не уровень. Зря что ли он в Стоуке оказался и просидел там 3 года?
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Клопп и в правду замариновал его ! Можно гораздо чаще выпускать его, надёжный игрок, показал себя в матчах с барсой.
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