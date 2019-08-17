Почеттино не уверен насчет будущего Эриксена

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не уверен, что плеймейкер Кристиан Эриксен все еще будет игроком "шпор" после закрытия трансферного окна в Европе.

Еще в начале лета Эриксен заявил, что хочет "попробовать что-нибудь новое", однако привлечь серьезный интерес к себе пока не смог, несмотря на истекающий через год контракт.



Согласно слухам, "Реал" и "Ювентус" рассматривают 27-летнего датчанина только как запасной вариант, однако Почеттино не берется сказать, что этот сезон Кристиан непременно проведет в "Тоттенхэме".



"Я не знаю. Мой работа состоит в том, чтобы помогать и поддерживать всех игроков до тех пор, пока они не выберут другое направление в своей карьере. А также проявлять уважение к ним всем", — цитирует Почеттино Evening Standard.