Почеттино не уверен насчет будущего Эриксена

Кристиан Эриксен и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не уверен, что плеймейкер Кристиан Эриксен все еще будет игроком "шпор" после закрытия трансферного окна в Европе.

Еще в начале лета Эриксен заявил, что хочет "попробовать что-нибудь новое", однако привлечь серьезный интерес к себе пока не смог, несмотря на истекающий через год контракт.

Согласно слухам, "Реал" и "Ювентус" рассматривают 27-летнего датчанина только как запасной вариант, однако Почеттино не берется сказать, что этот сезон Кристиан непременно проведет в "Тоттенхэме".

"Я не знаю. Мой работа состоит в том, чтобы помогать и поддерживать всех игроков до тех пор, пока они не выберут другое направление в своей карьере. А также проявлять уважение к ним всем", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 10:50

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  1. anabanana94 17.08.2019 11:10 # anabanana94
    Не знал, что Михайло кавказских кровей, братуха Михайло не моЙ, а моя, брат!

    (ответить)

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