Гвардиола: "Стерлинг способен забить 30 голов за сезон"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что вингер Рахим Стерлинг способен забить 30 голов за сезон.

В прошлом сезоне Стерлинг отличился 25 раз, включая 17 в Премьер-Лиге, однако Гвардиола думает, что это не предел для его подопечного, который начал новый сезон с гола в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" и хет-трика против "Вест Хэма".



"Да, я надеюсь, он сможет забить 30 голов. Это было бы хорошо для него и для команды".



"Когда он перед воротами, он отправляет мяч в сетку. Так что да, он способен на это. В прошлом сезоне он забил 25 голов, а между 25 и 30 только пять голов разницы. Поэтому он способен на это".



"Но я не знаю. Я никогда не разговаривал с Серхио Агуэро, Габриэлем Жезусом или Рахимом или кем-либо другим из атакующей линии об их мечтах и целях, поэтому я не знаю, честно".



"Думаю, они счастливы, когда забивают голы, как и все, кто играет в передней линии. Поэтому я надеюсь, он будет забивать голы. Думаю, голы — это следствие нашей игры, в голах отражается из настроение, игра команды, отсутствие травм. Я не буду судить его по тому, забьет он 30, 35 или 20".



"Когда он забивает, я счастлив. Но если он просто делает то, что должен делать для команды, этого достаточно", — цитирует Гвардиолу Goal.