"Боруссия" собирается продать Санчо следующим летом

Дортмундская "Боруссия" начала готовиться к продаже вингера Джейдона Санчо следующим летом.

Большой интерес к Санчо существовал еще этим летом, однако клуб из Дортмунда решил сохранить свою восходящую игру, чтобы через год продать Джейдона еще дороже.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Боруссия" уже начала искать игрока на замену для Джейдона, побороться за которого собираются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



При этом главным претендентом на Санчо, чей контракт рассчитан до 2022 года, называется именно "Юнайтед". "Красные дьяволы" уже проделали определенную подготовительную работу к этому трансферу.



При этом "Сити" как бывший клуб Санчо должен быть проинформирован о любом "оффере" насчет Джейдона, чтобы при желании сделать встречное предложение.



Добавим, что "Боруссия" надеется выручить за 19-летнего игрока сборной Англии более 100 миллионов фунтов. Это резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе Санчо.