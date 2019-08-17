Каррагер: "Эриксен — не уровень "Реала" или "Барселоны"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не является лучшим игроком в своей команде и не дотягивает до уровня испанских грандов.

В данный момент Эриксен уже вступил в заключительный год по своему контракту, однако большие европейские клубы не спешат со своими предложениями, даже после новостей о том, что президент "шпор" Даниэль Леви снизил цену за Кристиана до 50 миллионов фунтов.



По мнению Каррагера, только нападающий Харри Кейн является звездой первой величины в "Тоттенхэме", тогда как Эриксену, возможно, не стоит думать об уходе на повышение.



"Эриксен — не уровень "Реала" или "Барселоны". В Мадриде (во время финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля") Эриксен был полностью здоров, но разочаровал столь же сильно, как и едва вернувшийся из лазарета Харри Кейн. В тот вечер не было никаких свидетельств, что он главный игрок "шпор".



"Я не хочу принизить Эриксена, он прекрасный футболист, который блистал в футболке "Тоттенхэма". Просто у меня есть ощущение, что только Кейн — тот самый игрок, которого Почеттино никак не мог позволить себе потерять в это окно или в предыдущие три года".



"Класс Кейна легко оценить. Представьте стартовые составы "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", когда они сойдутся лицом к лицу в этот уикенд. Какой игрок "шпор" был бы в списке для покупок Пепа Гвардиолы?"



"Он назвал "шпор" "командой Харри Кейна" не без причины. Сейчас Серхио Агуэро уже 31, и Гвардиола был бы безмерно счастлив заполучить нападающего "Тоттенхэма", если такая возможность предоставится. Я буду удивлен, если Кейн не будет его приоритетной целью", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.