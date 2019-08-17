"Хаддерсфилд" уволил Яна Зиверта

"Хаддерсфилд" уволил своего главного тренера Яна Зиверта после всего одной победы за семь месяцев.

Напомним, Зиверт принял "терьеров" от своего соотечественника Дэвида Вагнера в январе, но не смог предотвратить вылет клуба из Премьер-Лиги с последнего места.



Несмотря на возвращение в Чемпионшип, руководство "Хаддерсфилда" поддержало 37-летнего немца, однако после всего одного очка в трех первых матчах нового сезона Зиверту было указано на дверь.



Таким образом, Ян выиграл только один из 19 матчей у руля "терьеров" — 1:0 против "Вулверхэмптона". То была всего лишь пятый поединок Зиверта после назначения.



Добавим, о расставании с Зивертом "Хаддерсфилд" объявил сразу же после домашнего поражения 1:2 от "Фулхэма" в пятницу вечером.