2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 17 августа семью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 14:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" начал новый сезон с минимальной победы в гостях у "Ньюкасла", но сыграл исключительно на результат, не показав хоть сколько-нибудь содержательного футбола. "Бернли" тоже стартовал с трех очков, однако победил "Саутгемптон" веселее и крупнее (3:0). "Бордовые" проиграли все девять последних встреч с "канонирами" в рамках Премьер-Лиги, и это самая продолжительная серия такого рода против определенного оппонента.



После известного происшествия к выступлениям за "Арсенал" готовы вернуться Сеад Колашинац и Месут Озил. У Гранита Джаки ушибы спины и ноги. Киран Тирни, Эктор Беллерин, Роб Холдинг и Константинос Мавропанос продолжают лечиться.



Данни Дринкуотер все еще не готов к дебюту за "Бернли". Чарли Тэйлор, Стивен Дефур и Робби Брэйди уже возобновили тренировки, но сыграть пока может только первый из них.



САУТГЕМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 Онлайн-трансляция



В минувшую среду "Ливерпуль" оставил колоссальное количество физических и моральных сил в Стамбуле, отобрав у "Челси" Суперкубок Европы после изнурительных 120 минут и серии пенальти. "Саутгемптон" имеет значительное преимущество в свежести, но в матче прошлого уикенда против "Бернли" смотрелся настолько слабо, что никак не может считаться фаворитом. Особенно если учесть, что "святые" проиграли все четыре последних встречи с "красными" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 11:1.



"Саутгемптон" избавлен от кадровых проблем, и даже капитан Пьер-Эмиль Хейбьерг восстановился после болезни. Кевин Дансо и Мусса Дженепо все еще ожидают своего дебюта.



"Ливерпуль" рискует недосчитаться второго голкипера за неделю. Адриан получил нелепую травму после матча за Суперкубок Европы и теперь может отправиться в лазарет к Алиссону. В таком случае на ворота отправится 35-летний Энди Лонерган.



НОРВИЧ — НЬЮКАСЛ 17:00



Несмотря на разгром от "Ливерпуля" в первом туре, "Норвич" смотрелся не так уж плохо и теперь имеет все шансы разжиться своими первыми очками после возвращения в Премьер-Лигу. "Ньюкасл" продолжает подстраиваться над требования Стива Брюса, но уже сейчас понятно, что оборона — это то, на что новый тренер должен обратить внимание. "Канарейки" выиграли только одну из девяти последних встреч с "сороками", потерпев пять поражений.



Вингер "Норвича" Онель Эрнандес выбыл на три месяца с травмой колена. Также вне игры Йосип Дрмич, Тимм Клозе и Кристоф Циммерман. Кенни Маклин под большим вопросом.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви оправился после небольшого повреждения, но Аллан Сен-Максимен все еще под вопросом. Флорин Лежен, Деандре Йедлин и Энди Кэрролл остаются в лазарете.



ЭВЕРТОН — УОТФОРД 17:00



Наставник "Эвертона" Марку Силва опять будет сводить счеты со своим бывшим клубом, у которого он прошлым летом купил Ришарлисона, а этим летом пытался забрать Абдулая Дукуре, но безуспешно. Главная сила "ирисок" — в обороне, они пропустили только семь голов в 11 последних матчах и ни одного дома с 6 февраля. "Уотфорд" начал сезон с домашнего поражения 0:3 от "Брайтона" и теперь обязан постараться, чтобы реабилитироваться. "Шершни" ни разу не выиграли в 13 последних выездах к "Эвертону", уступив 11 раз.



Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш находится под вопросом из-за повреждения лодыжки. Морган Шнайдерлен дисквалифицирован, а Фабиан Дельф травмирован.



Рекордный новичок "Уотфорда" Исмаила Сарр уже приступил к тренировкам, но играть пока не готов. Натаниэль Чалоба и Данни Уэлбек вернулись из лазарета.



БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:00



В прошлый уикенд Грэм Поттер и его "Брайтон" обыграли "Уотфорд" со счетом 0:3, поэтому едва ли станут менять победный рецепт, а вот "Вест Хэму" нужны определенные корректировки после 0:5 дома от "Манчестер Сити". "Чайки" не потерпели ни одного поражения в четырех предыдущих встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, включая три победы.



"Брайтон" по-прежнему лишен Хосе Искьердо, Ива Биссума и Эсекьеля Скелотто.



"Вест Хэму" нужно оценить, насколько серьезны болячки Фелипе Андерсона и Себастьяна Алле. Марк Нобл пока не готов вернуться.



АСТОН ВИЛЛА — БОРНМУТ 17:00



Выход в Премьер-Лигу и громадные траты на усиление состава вызывали небывалую эйфорию среди болельщиков "Астон Виллы", что нашло отражение на рекордных продажах сезонных абонементов. Бирмингемцы отлично понимают, что ключом к этому сезону станет их домашняя форма. В прошлый уикенд "Борнмут" не справился с "Шеффилд Юнайтед" (1:1), а теперь попробует себя против другого новичка Премьер-Лиги. Две предыдущие встречи этих команд в высшем дивизионе завершились победой той стороны, которая выступала гостями.



"Астон Вилле" будет не хватать Джонатана Коджиа, Джеймса Честера и Кортни Хауза.



Список потерь "Борнмута" по-прежнему внушает, Ллойд Келли, Дэвид Брукс, Дэн Гослинг, Саймон Фрэнсис, Льюис Кук и Джуниор Станислас. Арно Данжума пока не готов к дебюту.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" встретится со своим обидчиком по прошлому розыгрышу Лиги Чемпионов. "Тоттенхэм" поставил подножку "горожанам", когда для тех покер уже стал почти осязаем. Тогда разрушить мечты соперника "шпорам" помогла система VAR — будет она и на сей раз. "Сити" надеется одержать свою пятую победу подряд против "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.



Свой первый матч с Кубка Америки может сыграть полузащитник "Сити" Фернандиньо. Бенжамен Менди и Лерой Сане команде не помогут.



"Тоттенхэм" все еще лишен травмированных Деле Алли и Райана Сессеньона и дисквалифицированных Сон Хен Мина и Хуана Фойта. Бен Дэвис набирает форму в тренировках.