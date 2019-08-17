Гвардиола: "Челси", "Юнайтед" и "Арсенал" могут выиграть Премьер-Лигу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден что сразу несколько команд могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В прошлый уикенд экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только второй состав "Сити" способен составить конкуренцию "Ливерпулю" и команде Гвардиолы в борьбе за титул.



В преддверии домашнего матча против "Тоттенхэма" Гвардиола выразил свое несогласие с этой точкой зрения. Хосеп призывает не списывать со счетов других представителей топ-6.



"На меня произвел большое впечатление "Челси" и то, как они играли против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Я очень удивлен тем, насколько хорошо играла команда Фрэнка Лэмпарда".



"Также мы видели, каким мастерством обладает "Юнайтед" впереди. У них совершенно другое настроение вокруг клуба. "Арсенал" тоже купил хороших игроков, так что все они — претенденты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.