Гвардиола: "Челси", "Юнайтед" и "Арсенал" могут выиграть Премьер-Лигу"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден что сразу несколько команд могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
В прошлый уикенд экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только второй состав "Сити" способен составить конкуренцию "Ливерпулю" и команде Гвардиолы в борьбе за титул.
В преддверии домашнего матча против "Тоттенхэма" Гвардиола выразил свое несогласие с этой точкой зрения. Хосеп призывает не списывать со счетов других представителей топ-6.
"На меня произвел большое впечатление "Челси" и то, как они играли против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Я очень удивлен тем, насколько хорошо играла команда Фрэнка Лэмпарда".
"Также мы видели, каким мастерством обладает "Юнайтед" впереди. У них совершенно другое настроение вокруг клуба. "Арсенал" тоже купил хороших игроков, так что все они — претенденты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
17.08.2019 00:05
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Последние комментарии:
Как же его бомбит от Ливерпуля, ахахааха
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лукавит, шарлатан. Только при каком-то сенсационном сценарии аплочку возьмет пуль. Все остальные клубы - вообще на грани фантастики, Тоттнэм и тот будет штурмовать свой жизненный потолок - 2 строчку макс.
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Ничено нового придумать не может, вечная пластинка.
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Хитрит лысый успокаивает внимание
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Кроме зеропуля, конечно же, ехехех
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