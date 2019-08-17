Гвардиола: "Челси", "Юнайтед" и "Арсенал" могут выиграть Премьер-Лигу"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден что сразу несколько команд могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В прошлый уикенд экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только второй состав "Сити" способен составить конкуренцию "Ливерпулю" и команде Гвардиолы в борьбе за титул.

В преддверии домашнего матча против "Тоттенхэма" Гвардиола выразил свое несогласие с этой точкой зрения. Хосеп призывает не списывать со счетов других представителей топ-6.

"На меня произвел большое впечатление "Челси" и то, как они играли против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Я очень удивлен тем, насколько хорошо играла команда Фрэнка Лэмпарда".

"Также мы видели, каким мастерством обладает "Юнайтед" впереди. У них совершенно другое настроение вокруг клуба. "Арсенал" тоже купил хороших игроков, так что все они — претенденты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 468

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 17.08.2019 00:56 # pistolero-lfc
    Как же его бомбит от Ливерпуля, ахахааха

    (ответить)

  2. lfcynwa 17.08.2019 00:56 # lfcynwa
    лукавит, шарлатан. Только при каком-то сенсационном сценарии аплочку возьмет пуль. Все остальные клубы - вообще на грани фантастики, Тоттнэм и тот будет штурмовать свой жизненный потолок - 2 строчку макс.

    (ответить)

  3. gerrard08 17.08.2019 00:37 # gerrard08
    Ничено нового придумать не может, вечная пластинка.

    (ответить)

  4. chebrec 17.08.2019 00:30 # chebrec
    Хитрит лысый успокаивает внимание

    (ответить)

  5. ry-l 17.08.2019 00:14 # ry-l
    Кроме зеропуля, конечно же, ехехех

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: