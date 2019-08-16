Жорже Жезуш утверждает, что отказал "Челси" и "Ньюкаслу"

Экс-главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что этим летом отказал "Челси" и "Ньюкаслу".

Жезуш был открыт к новому вызову после того, как в конце января покинул "Аль-Хиляль" из-за ссоры с руководством саудовского клуба.



65-летний португалец мог стать преемником Маурицио Сарри в "Челси" или сменить Рафаэля Бенитеса во главе "Ньюкасла", но сделал свой выбор в пользу бразильского "Фламенго".



"Если бы меня интересовали деньги, я бы остался в "Аль-Хиляль". Мой агент не хотел, чтобы я ухал в Бразилию. Также я бы мог отправиться в английские клубы", — сообщил Жезуш Fox TV.