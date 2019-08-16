"Челси" и Конте снова судятся

Антонио Конте Выяснение отношений между "Челси" и уволенным еще два года назад с поста главного тренера Антонио Конте перешло в трудовой трибунал.

Напомним, летом 2017 "синие" уволили Конте, когда у того оставался еще один год по контракту. Тогда клуб отказался выплатить остаточную стоимость трудового договора, мотивировав это тем, что Антонио нарушил взятые на себя обязательства.

В мае текущего года в этой истории, как показалось, была поставлена точка. Трибунал Премьер-Лиги занял сторону итальянского специалиста и обязал "Челси" выплатить 9 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Однако Конте, с недавних пор возглавляющий "Интер", этих денег до сих пор не получил. "Синие" отказались признать свое поражение и обратились в суд по трудовым спорам, сообщает The Telegraph.

В пятницу в Лондоне прошло предварительное слушание этого дела. Интересы Конте на заседании представлял юрист Фил Боннер из манчестерской юридической фирмы Centrefield.


Метки Интер, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1082

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lodi 16.08.2019 22:46 # lodi
    есть вопросы по Косте,а так ОТДАЙТЕ ЕМУ ЭТИ 9 ЛЯМОВ

    (ответить)

  2. tratatata 16.08.2019 22:37 # tratatata
    Позорятся на весь свет, ну как обычно. Ссут на голову своим фанатам, а те и рады.

    (ответить)

  3. electric 16.08.2019 22:34 # electric
    Удачи.

    (ответить)

  4. toha-bludsikir 16.08.2019 22:28 # toha-bludsikir
    Бля помню Конте короля. Конечно самый зрелищный автобус у дона был. Жаль челчи не поддержал трансферами короля. Пеп гений тики таки. Конте - гений катеначчо.

    (ответить)

  5. imf-tau 16.08.2019 22:27 # imf-tau
    Все правильно сделал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: