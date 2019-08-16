"Челси" и Конте снова судятся
Выяснение отношений между "Челси" и уволенным еще два года назад с поста главного тренера Антонио Конте перешло в трудовой трибунал.
Напомним, летом 2017 "синие" уволили Конте, когда у того оставался еще один год по контракту. Тогда клуб отказался выплатить остаточную стоимость трудового договора, мотивировав это тем, что Антонио нарушил взятые на себя обязательства.
В мае текущего года в этой истории, как показалось, была поставлена точка. Трибунал Премьер-Лиги занял сторону итальянского специалиста и обязал "Челси" выплатить 9 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Однако Конте, с недавних пор возглавляющий "Интер", этих денег до сих пор не получил. "Синие" отказались признать свое поражение и обратились в суд по трудовым спорам, сообщает The Telegraph.
В пятницу в Лондоне прошло предварительное слушание этого дела. Интересы Конте на заседании представлял юрист Фил Боннер из манчестерской юридической фирмы Centrefield.
16.08.2019 22:00
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Последние комментарии:
есть вопросы по Косте,а так ОТДАЙТЕ ЕМУ ЭТИ 9 ЛЯМОВ
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Позорятся на весь свет, ну как обычно. Ссут на голову своим фанатам, а те и рады.
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Удачи.
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Бля помню Конте короля. Конечно самый зрелищный автобус у дона был. Жаль челчи не поддержал трансферами короля. Пеп гений тики таки. Конте - гений катеначчо.
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Все правильно сделал.
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