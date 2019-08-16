"Челси" и Конте снова судятся

Выяснение отношений между "Челси" и уволенным еще два года назад с поста главного тренера Антонио Конте перешло в трудовой трибунал.

Напомним, летом 2017 "синие" уволили Конте, когда у того оставался еще один год по контракту. Тогда клуб отказался выплатить остаточную стоимость трудового договора, мотивировав это тем, что Антонио нарушил взятые на себя обязательства.



В мае текущего года в этой истории, как показалось, была поставлена точка. Трибунал Премьер-Лиги занял сторону итальянского специалиста и обязал "Челси" выплатить 9 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Однако Конте, с недавних пор возглавляющий "Интер", этих денег до сих пор не получил. "Синие" отказались признать свое поражение и обратились в суд по трудовым спорам, сообщает The Telegraph.



В пятницу в Лондоне прошло предварительное слушание этого дела. Интересы Конте на заседании представлял юрист Фил Боннер из манчестерской юридической фирмы Centrefield.