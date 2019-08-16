Роджерс: "Лэмпард идеален для "Челси"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признался, что у него вызывает восхищение стремление его коллеги Фрэнка Лэмпарда из "Челси" доверять молодежи.

Свою тренерскую карьеру в "Челси" Лэмпард начал с поражений от "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и от "Ливерпуля" в Суперкубке Европы, однако в обоих матчах "синие" показали хороший футбол, активно задействуя свою талантливую молодежь. Все это убедило Роджерса, что Фрэнк идеален для лондонского клуба.



"Думаю, Фрэнк очень хорошо себя проявляет с момента, как он взялся за эту работу. Нельзя забывать, что в прошлом сезоне эта команда финишировала третьей и выиграла Лигу Европы. Так что это говорит все о том, каким талантом они обладают в своем составе".



"Однако я думаю, Фрэнк идеален для них. Он, Джоди (Моррис) и Джо Эдвардс знают "Челси" изнутри".



"Их команда производит на меня большое впечатление. Пускай они проиграли два первых матча, но они показали футбол хорошего уровня. Они будут играть еще активнее и в более высоком темпе".



"Фрэнк понимает политику клуба и как там все устроено, и он будет доверять молодым игрокам, как он это уже делает. Он дает им шанс. Это вызывает восхищение".



"Люди всегда смотрели на "Челси" и задавались вопросом, получат ли эти молодые таланты шанс. В силу некоторых причин они не имели этого шанса. Теперь здесь работают Фрэнк, Джоди и Джо, и они дают этим игрокам шанс заиграть. Вдобавок в их арсенале всегда есть игроки топ-уровня", — цитирует Роджерса Sky Sports.