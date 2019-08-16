"Челси" хочет за Дзаппакосту 23 млн. фунтов
"Челси" установил цену в 23 миллиона фунтов за защитника Давиде Дзаппакосту.
Обилие иностранных игроков и наличие перспективного Риса Джеймса убедили главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, что расставание с Дзаппакостой не станет для него проблемой, даже в условиях трансферного запрета.
Таким образом, "Челси" открыт к предложениям насчет 27-летнего итальянца, но пока никто из клубов не отважился заплатить установленную цену, включая "Рому", которая лишь ограничилась запросом о доступности Давиде.
Если найти покупателя на Дзаппакосту не удастся, "синие" будут готовы обсудить отъезд Давиде со "Стэмфорд Бридж" в аренду с последующим выкупом.
Аналогичным образом "Челси" надеется избавиться от полузащитника Тьемуэ Бакайоко, который прошлый сезон провел в аренде в "Милане", но по возвращении в Лондон не нашел своего места в планах Лэмпарда.
16.08.2019 20:00
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