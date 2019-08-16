Лерой Сане готовится к операции в Австрии

В этот уикенд вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане перенесет операцию на колене в Австрии.

Напомним, Сане травмировался уже в самом начале матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" ранее в августе. Позднее чемпионы Премьер-Лиги подтвердили, что Лерой действительно надорвал крестообразные связки колена.



По информации Sky Sports, сейчас Сане, наконец, определился с хирургом, который проведет операцию и будет курировать его последующую реабилитацию, которая займет до семи месяцев, если верить главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле.



Свое здоровье и свою карьеру Лерой вручил в руки доктора Кристиана Финка, который стал практически штатным хирургом для многих игроков сборной Германии и "Баварии" — лишь в марте он прооперировал будущего новичка мюнхенцев Люку Эрнандеса.



Таким образом, уже в этот уикенд 23-летний Сане ляжет под нож хирурга в Инсбруке. Впереди у Лероя достаточно времени, чтобы определиться со своим будущим и выбрать между новым контрактом с "Сити" или уходом в "Баварию".