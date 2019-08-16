Ходжсон все еще допускает уход Захи

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что он не исключает уход вингера Уилфрида Захи из клуба до 2 сентября.

Этим летом "орлы" отразили интерес "Арсенала" и "Эвертона" к Захе, чем сильно огорчили своего лучшего игрока, который был явно настроен уйти на повышение.



По слухам, теперь Уилфрид подумывает о переходе в один из европейских клубов, однако эта неопределенность не беспокоит Ходжсона.



"Здесь не нужно слишком беспокоиться. Если вы спросите меня, то я скажу, что не приветствую эти спекуляции".



"Я бы предпочел, чтобы он склонил голову и сосредоточился бы на предстоящем сезоне. Я хочу, чтобы он помог мне, тренерскому штабу и игрокам провести очередной хороший сезон, который мы бы могли назвать хорошим. Это то, чего я хочу".



"Однако никогда нельзя исключать вероятность его ухода, пока трансферное окно в Европе открыто. Но я не переживаю насчет этого, потому что никак не могу на это повлиять", — цитирует Ходжсона Sky Sports.