Гвардиола: "Тоттенхэм" — вторая лучшая команда в Европе"

Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Тоттенхэм" "второй лучшей командой в Европе".

Как и первый, второй тур Премьер-Лиги сезона 2019/20 тоже будет украшен большим матчем. В гости к "Сити" пожалует "Тоттенхэм", обидчик "горожан" по прошлому розыгрышу Лиги Чемпионов.

И хотя команда Гвардиолы в блестящей форме начала новую кампанию и считается фаворитом предстоящего матча, каталонский тренер со всем уважением относится к сопернику.

"С момента моего переезда в Англию "Тоттенхэм" является реальным претендентом на титул каждый сезон. В мой первый сезон здесь они финишировали вторыми".

"Матчи против них всегда получаются такими, такими тяжелыми. Они является второй лучшей командой в Европы. Для меня этого достаточно", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 17:00

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  1. gidro-met 16.08.2019 18:15 # gidro-met
    в Суперкубке участвовали 2 команды - Ливерпуль и Челси. Ничья. Но по лотерейным пенкам вышло так/ что второй командой в Европе стал Челси, каждый год обыгрывающий Тоттенщит в чемпике. Крайний раз вроде как было 2-0 как впрочем и 2-0 с МС

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  2. verh 16.08.2019 17:33 # verh
    все адекватно. естественно они вторые , первый - ливерпуль.

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  3. chebrec 16.08.2019 17:24 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

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  4. monsieurgood 16.08.2019 17:04 # monsieurgood
    "... как "Тоттенхэм""

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