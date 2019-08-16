Гвардиола: "Тоттенхэм" — вторая лучшая команда в Европе"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Тоттенхэм" "второй лучшей командой в Европе".

Как и первый, второй тур Премьер-Лиги сезона 2019/20 тоже будет украшен большим матчем. В гости к "Сити" пожалует "Тоттенхэм", обидчик "горожан" по прошлому розыгрышу Лиги Чемпионов.



И хотя команда Гвардиолы в блестящей форме начала новую кампанию и считается фаворитом предстоящего матча, каталонский тренер со всем уважением относится к сопернику.



"С момента моего переезда в Англию "Тоттенхэм" является реальным претендентом на титул каждый сезон. В мой первый сезон здесь они финишировали вторыми".



"Матчи против них всегда получаются такими, такими тяжелыми. Они является второй лучшей командой в Европы. Для меня этого достаточно", — цитирует Гвардиолу ESPN.