Гвардиола: "Тоттенхэм" — вторая лучшая команда в Европе"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Тоттенхэм" "второй лучшей командой в Европе".
Как и первый, второй тур Премьер-Лиги сезона 2019/20 тоже будет украшен большим матчем. В гости к "Сити" пожалует "Тоттенхэм", обидчик "горожан" по прошлому розыгрышу Лиги Чемпионов.
И хотя команда Гвардиолы в блестящей форме начала новую кампанию и считается фаворитом предстоящего матча, каталонский тренер со всем уважением относится к сопернику.
"С момента моего переезда в Англию "Тоттенхэм" является реальным претендентом на титул каждый сезон. В мой первый сезон здесь они финишировали вторыми".
"Матчи против них всегда получаются такими, такими тяжелыми. Они является второй лучшей командой в Европы. Для меня этого достаточно", — цитирует Гвардиолу ESPN.
16.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
в Суперкубке участвовали 2 команды - Ливерпуль и Челси. Ничья. Но по лотерейным пенкам вышло так/ что второй командой в Европе стал Челси, каждый год обыгрывающий Тоттенщит в чемпике. Крайний раз вроде как было 2-0 как впрочем и 2-0 с МС
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все адекватно. естественно они вторые , первый - ливерпуль.
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Чииивоооооо???!!!
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"... как "Тоттенхэм""
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