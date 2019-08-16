Люка Динь: "Эвертон" по силам попасть в топ-6"

Защитник "Эвертона" Люка Динь считает, что его амбициозная команда способна ворваться в топ-6 Премьер-Лиги в этом сезоне.

В целом "ириски" достаточно нестабильно провели прошлую кампанию, но в ее концовке были весьма хороши, проиграв лишь один из восьми заключительных матчей.



Также "Эвертон" продемонстрировал значительный прогресс в очных встречах с большими командами, на исходе сезона обыграв дома "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Это придает Диню, недавно ставшему вице-капитаном "ирисок", уверенности на будущее.



"У нас большие амбиции на этот год. Мы создаем здесь кое-что важное. Мы начали еще в прошлом году, пригласив ряд новых игроков. Сейчас мы снова получили несколько новичков, которые помогут нам".



"Мы строим команду, которая будет становиться лучше и лучше. Думаю, мы способны добиться кое-чего особенного в этом году".



"Способны ли мы попасть в топ-6? Конечно. Если вы посмотрите на прошлый сезон, то мы очень хорошо финишировали и хорошо играли против больших команд".



"Если мы лучше стартуем, чем в прошлом году, мы сможем финишировать выше", — цитирует Диня Sky Sports.