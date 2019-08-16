"Ливерпуль" заблокировал переход Ловрена в "Рому"
"Ливерпуль" решил заблокировать переход защитника Деяна Ловрена в "Рому".
Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп был не против отпустить Ловрена, который в последнее время проигрывал конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.
Этой ситуацией надеялась воспользоваться "Рома", поманив Деяна возможностью играть регулярно. Однако сделать устраивающее "Ливерпуль" предложение клуб Серии А не смог.
Поначалу "Рома" пыталась снизить цену за Ловрена, а затем и вовсе изъявила желание ограничиться арендой. В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, "красные" решили в одностороннем порядке завершить переговоры с клубом Серии А по 30-летнему хорвату.
Таким образом, этот сезон экс-игрок "Саутгемптона" рискует провести на скамейке запасных, если "Ливерпуль" не найдет другого покупателя в ближайшие пару недель.
16.08.2019 15:00
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