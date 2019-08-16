Сульшер: "Санчес хочет остаться в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил поддержку Алексису Санчесу и заверил, что чилийский нападающий не будет обделен игровой практикой в этом сезоне.

Даже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге, в прессе не утихают слухи, что "красные дьяволы" все еще надеются избавиться от Санчеса и даже готовы субсидировать его зарплату, лишь бы какой-нибудь европейский клуб забрал Алексиса.

Также пресса сообщала, что и сам 30-летний чилиец хочет покинуть "Олд Траффорд", однако Сульшер призывает в это не верить — у Санчеса есть будущее в "Юнайтед".

"Алексис такой большой профессионал. Он упорно трудится каждый день и хочет быть частью этого".

"Что касается всех этих историей о том, что он был отправлен в резерв, это, конечно, неправда. Он остается частью нашей команды, и он очень хороший игрок. Он в нескольких неделях позади остальных парней, но он очень близок к возвращению в форму".

"У нас не самый большой выбор в линии нападения, поэтому может выйти так, что Алексис сыграет гораздо больше матчей, чем вы ожидаете. Мы же ожидаем, что он будет успешен в этом клубе. Он обладает необходимым мастерством", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. xhakaboom 16.08.2019 14:57 # xhakaboom
    Санчес поможет МЮ занять 5 место в этом сезоне

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  2. osivori 16.08.2019 14:51 # osivori
    он что хочет это ясно, но нужен ли он

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  3. hammersmith 16.08.2019 14:32 # hammersmith
    ну еще бы не хотел с такой личкой

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  4. theo-zm 16.08.2019 14:11 # theo-zm
    Из под нас мало кто заиграл после говнеца
    Мне его совсем не жалко

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