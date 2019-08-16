Адриан может пропустить матч с "Саутгемптоном"

Адриан Голкипер "Ливерпуля" Адриан рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу из-за нелепой травмы.

Эту травму Адриан получил во время празднования победы в матче за Суперкубок Европы против "Челси" в среду вечером. Испанский голкипер пострадал в случайном столкновении с фанатом, прорвавшимся на поле стамбульского стадиона.

В данный момент лодыжка Адриана сильно опухла, а это означает, что 32-летний испанец может присоединиться в лазарете к Алиссону. В таком случае на ворота "Ливерпуля" придется встать ветерану Энди Лонергану.

"Какой-то болельщик перепрыгнул ограждение и преследуемый охраной выбежал на поле. Он поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке".

"Это безумие. Вчера его лодыжка была опухшей. Сегодня я разговаривал с ним, и он сказал, что ему гораздо лучше, чем вчера, но нам нужно подождать", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Liverpool Echo.


Метки Адриан, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 13:35

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Последние комментарии:




  1. el-ray 16.08.2019 14:56 # el-ray
    Ничего страшного, Клоп проведет ротацию и портовая помойка победит.

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  2. mancunia-planet 16.08.2019 14:56 # mancunia-planet
    Ибо нехуй выё. Виноват тренер, что не укрепился. Они ещё чемпионат выйграть собрались.

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  3. chebrec 16.08.2019 14:54 # chebrec
    Саумпгемптон как фарм клуб ливапула даже не будет пытаться к воротам подойти а тем более ударить

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  4. funkyfresh 16.08.2019 14:43 # funkyfresh
    и нам не покуй потому что ....... ?

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  5. alex7301 16.08.2019 14:43 # alex7301
    Очередь Ван Дика упадет на вручении золотого мяча Месси и сломает ногу

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  6. chronicle 16.08.2019 14:37 # chronicle
    А че б Кариуса то не вернуть кстати, после адаптации вроде бы нормально играл

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  7. udaff 16.08.2019 14:30 # udaff
    Ребята, я с трудом могу вспомнить ещё хотя бы 3 случая, когда в команде была такая эпидемия с вратарями. Как пошептал кто, не иначе.

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  8. manutd-20champ 16.08.2019 14:24 # manutd-20champ
    милнера в раме ещё не было. go james

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  9. slash-lfc 16.08.2019 14:19 # slash-lfc
    РЕАКЦИЯ ММА-СООБЩЕСТВА НА НАПАДЕНИЕ КОНОРА МАКГРЕГОРА НА СТАРИКА В ПАБЕ

    Вчера популярный ирландец Конор Макгрегор (21-4) снова стал героем скандальных новостных заголовков. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях напал на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина после того, как тот отказался выпить его виски.

    Макгрегор зашел в паб и после дружного приветствия от посетителей заведения, решил заказать всем выпить своего виски "Proper Twelve". После того, как пожилой мужчина, сидевший за барной стойкой дважды отставил стакан, который перед ним ставил боец UFC, Макгрегор пробил ему в голову свой фирменный левый. Инцидент произошел еще в апреле, однако только вчера он стал достоянием общественности, когда было опубликовано видео с камер наблюдения.

    Майкл Чендлер: «Чувак просто не в себе. Ударить исподтишка 60-летнего мужчину в голову. Просто трус»

    Остин Арнетт: «Похоже, Конор растерял свою ударную мощь. Этот старикан схавал этот удар и даже не пошатнулся»

    Хорхе Масвидал: «Кто-нибудь поможет мне связаться с этим пожилым мужчиной? Он заслуживает стакан хорошего виски, а не блевотины, которую этот карлик пытался заставить его выпить. Моему отцу примерно столько же лет, сколько этому мужчине, так что я готов вступиться за любого старика»

    Бен Фолкс, журналист: «Я пробовал его виски и честно говоря, если бы передо мной стоял выбор опрокинуть еще один стаканчик этого пойла или получить в голову, я бы выбрал второе»

    Драккар Клозе: «По моему, это старое видео, когда он ударил кого-то и его потом искали серьезные люди. Я не уверен, это старое или новое видео. Он просто дикарь. Похоже, деньги серьезно изменили его»

    Шэйна Добсон: «Я увидела это видео сегодня утром. Я просто смеялась и покачивала головой, это все, что я могу делать, когда речь заходит о Коноре Макгрегоре. Я думаю, что у него не все в порядке с психикой»

    Кристос Гиагос: «Я проснулся, узнав эту новость. Черт, что блин не так с этим парнем? Но я все еще его фанат, я был фанатом Макгрегора с самого начала и надеюсь, что он разберется со своими проблемами и вернется к боям»

    Кори Сандхаген: «Я стараюсь не делать никаких суждений, если я не знаю всю историю целиком. Тем не менее, нет никакой причины, чтобы бить людей вот так, особенно пожилых людей. Ни при каких обстоятельствах»

    Джастин Самтер: «Меня бесит, что этот напыщенный ублюдок Конор Макгрегор возомнил себе, что имеет право бить кого-то, если он не хочет пить эту мочу, которую он называет виски. Ужасный пример для подражания»

    Кончер плохой. То ли дело Хаба!

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  10. slash-lfc 16.08.2019 14:16 # slash-lfc
    Лол. Вокруг ЛФК весь сезон будет подобная дичь твориться за отсутствие трансферов ))

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  11. gerrard08 16.08.2019 14:16 # gerrard08
    с ловреном, кстати так получилось, потому что я начал радоваться раньше времени. типичный синдром мексвела.

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  12. slash-lfc 16.08.2019 14:15 # slash-lfc
    Ебаная глиста Хуйрен останется в клубе походу, паразит.

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  13. bluswin 16.08.2019 14:05 # bluswin
    пох
    с такой атакой обязаны побеждать и без вратаря на поле.

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  14. dormidont 16.08.2019 14:05 # dormidont
    Зато Ловрен остается, клопповчане! Ай нэ на на нэ!!!

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  15. dormidont 16.08.2019 14:04 # dormidont
    Топарь! Хочет быть анбиттен - 1 титул за 1 матч.

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  16. keane16 16.08.2019 14:03 # keane16
    Лiл)
    Хотя там щас в ворота хоть нигматулина под кислотой клубной ставь, все равно святым мало чё светит

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  17. gerrard08 16.08.2019 14:02 # gerrard08
    Милли от судьбы не убежишь.

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  18. melwood-lfc 16.08.2019 13:59 # melwood-lfc
    это уебку на клопе карма, за отсутствие трансферов
    ээмэээ денег нет ээмээ

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  19. brown-ale 16.08.2019 13:59 # brown-ale
    Миньоле наверно повесился от таких новостей.

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  20. alexomck 16.08.2019 13:57 # alexomck
    Кариус проклял клуб, типикал немчура злопамятная.

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