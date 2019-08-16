Адриан может пропустить матч с "Саутгемптоном"

Голкипер "Ливерпуля" Адриан рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу из-за нелепой травмы.

Эту травму Адриан получил во время празднования победы в матче за Суперкубок Европы против "Челси" в среду вечером. Испанский голкипер пострадал в случайном столкновении с фанатом, прорвавшимся на поле стамбульского стадиона.



В данный момент лодыжка Адриана сильно опухла, а это означает, что 32-летний испанец может присоединиться в лазарете к Алиссону. В таком случае на ворота "Ливерпуля" придется встать ветерану Энди Лонергану.



"Какой-то болельщик перепрыгнул ограждение и преследуемый охраной выбежал на поле. Он поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке".



"Это безумие. Вчера его лодыжка была опухшей. Сегодня я разговаривал с ним, и он сказал, что ему гораздо лучше, чем вчера, но нам нужно подождать", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Liverpool Echo.