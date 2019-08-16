Джо Гомес недоволен игрой "Ливерпуля" против "Челси"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес подверг критике игру своей команды и себя лично в матче за Суперкубок Европы против "Челси".

В трех первых матчах нового сезона "красные" позволили своим соперникам нанести 40 ударов — почти вдвое больше, чем за аналогичный отрезок прошлой кампании. При этом во всех трех "Ливерпуль" пропускал — даже дома от "Норвича".



В преддверии субботнего выезда к "Саутгемптону" в рамках Премьер-Лиги Гомес обратил внимание партнеров на недочеты, которые необходимо исправить, чтобы развить свой успех.



"Думаю, против "Челси" было много вещей, которые можно было сделать лучше. Это касается и меня лично, и команды".



"По ходу матча было несколько неряшливых моментов, а вдобавок мы пропустили два гола, которые можно было предотвратить".



"Коллективно мы не играли в свой лучший футбол в первом тайме, и я думаю, мы полностью так и не выправили свою игру. Были периоды, когда мы могли действовать лучше, но мы все равно упорно трудились для достижения результата".



"Думаю, даже не в свой лучший день мы можем достичь нужного результата, и именно благодаря этому качеству мы были так близки к победе в Премьер-Лиге. Периодами мы были не слишком хороши, но мы прибавили", — цитирует Гомеса The Telegraph.