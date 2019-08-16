Пеллегрини: "Вест Хэм" хотел сохранить Адриана"

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини признался, что не хотел отпускать голкипера Адриана из клуба.

Лишь на прошлой неделе Адриан присоединился к "Ливерпулю" в статусе свободного агента, чтобы уже спустя несколько дней заменить получившего травму Алиссона по ходу матча Премьер-Лиги против "Норвича".



А в минувшую среду Адриан сыграл все 120 минут матча за Суперкубок Европы против "Челси" и стал героем серии пенальти, отразив решающий 11-метровый в исполнении Тэмми Абрахэма.



Успехи 32-летнего испанца вызвали определенные вопросы к "молотобойцам", однако Пеллегрини уверяет, что Адриан сам решил уйти из клуба.



"Я очень рад за него, потому что он провел много лет здесь в "Вест Хэме". Он очень хороший голкипер".



"В силу различных причин мы не смогли договориться о продлении сотрудничества. Мы хотели сохранить его здесь, потому что он не только хороший голкипер, но и хороший член коллектива".



"Он решил уйти в "Ливерпуль" и показывает там очень хорошую игру. Я рад за него", — цитирует Пеллегрини The Independent.