Пеллегрини: "Вест Хэм" хотел сохранить Адриана"

Адриан Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини признался, что не хотел отпускать голкипера Адриана из клуба.

Лишь на прошлой неделе Адриан присоединился к "Ливерпулю" в статусе свободного агента, чтобы уже спустя несколько дней заменить получившего травму Алиссона по ходу матча Премьер-Лиги против "Норвича".

А в минувшую среду Адриан сыграл все 120 минут матча за Суперкубок Европы против "Челси" и стал героем серии пенальти, отразив решающий 11-метровый в исполнении Тэмми Абрахэма.

Успехи 32-летнего испанца вызвали определенные вопросы к "молотобойцам", однако Пеллегрини уверяет, что Адриан сам решил уйти из клуба.

"Я очень рад за него, потому что он провел много лет здесь в "Вест Хэме". Он очень хороший голкипер".

"В силу различных причин мы не смогли договориться о продлении сотрудничества. Мы хотели сохранить его здесь, потому что он не только хороший голкипер, но и хороший член коллектива".

"Он решил уйти в "Ливерпуль" и показывает там очень хорошую игру. Я рад за него", — цитирует Пеллегрини The Independent.


Метки Адриан, Вест Хэм, Ливерпуль, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 11:00

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  1. danilych89 16.08.2019 11:15 # danilych89
    поздравляю Адриана с чашкой.

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  2. vyrentz 16.08.2019 11:07 # vyrentz
    В то время Мигналет играл с Киевом в квалах))))

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