Почеттино не будет выбирать состав, исходя из контрактной ситуации игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил свою команду, что контрактная ситуация каждого отдельного игрока не будет оказывать влияние на выбор им состава на матчи.

В данный момент над "шпорами" нависла угроза лишиться сразу трех ключевых игроков, не получив за них ни пенни компенсации. Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам.



У защитника Данни Роуза остается еще два года по трудовому договору, но он фактически выставлен на трансфер после неубедительного прошлого сезона.



Тем не менее, утверждает Evening Standard, Почеттино пообещал, что каждый раз будет определять состав, исходя из чисто спортивных соображений.



Маурисио позволит игрокам определиться со своим будущим вместе с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви. Если перечисленные футболисты не уйдут из клуба до 2 сентября, то продолжат играть за "шпор" — если будут достаточно хороши для этого.