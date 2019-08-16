Абрахэм не откажется от исполнения пенальти

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что не откажется от исполнения пенальти после своей осечки в серии 11-метровых в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".

Напомним, именно 21-летний Абрахэм совершил единственную осечку в серии пенальти, из-за чего трофей достался "красным", однако Тэмми продолжает верить в свои способности.



"Я допустил осечку с последним пенальти, но такие вещи, к сожалению, случаются в футболе".



"Я всегда верил, что умею исполнять пенальти. Я забил несколько важных пенальти в предыдущие сезоны".



"К сожалению, один из самых важных пенальти я не реализовал. Но важно лишь то, как ты отреагируешь на это. Тебе просто нельзя унывать".



"Парни сделали вид, словно ничего и не произошло. Они говорили: "Ты забивал пенальти прежде, нужно жить дальше".



"Они говорили, что игроки топ-уровня всегда промахиваются с пенальти, и важно, как ты отреагируешь на это. Я просто должен продолжать подстегивать себя", — цитирует Абрахэма Daily Mail.