Абрахэм не откажется от исполнения пенальти
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что не откажется от исполнения пенальти после своей осечки в серии 11-метровых в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".
Напомним, именно 21-летний Абрахэм совершил единственную осечку в серии пенальти, из-за чего трофей достался "красным", однако Тэмми продолжает верить в свои способности.
"Я допустил осечку с последним пенальти, но такие вещи, к сожалению, случаются в футболе".
"Я всегда верил, что умею исполнять пенальти. Я забил несколько важных пенальти в предыдущие сезоны".
"К сожалению, один из самых важных пенальти я не реализовал. Но важно лишь то, как ты отреагируешь на это. Тебе просто нельзя унывать".
"Парни сделали вид, словно ничего и не произошло. Они говорили: "Ты забивал пенальти прежде, нужно жить дальше".
"Они говорили, что игроки топ-уровня всегда промахиваются с пенальти, и важно, как ты отреагируешь на это. Я просто должен продолжать подстегивать себя", — цитирует Абрахэма Daily Mail.
16.08.2019 09:00
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