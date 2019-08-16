"Сити" предлагал Магуайру зарплату в 278 тыс. фунтов в неделю
До перехода в "Манчестер Юнайтед" защитник Харри Магуайр отклонил предложение "Манчестер Сити" о контракте с зарплатой в 278 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, ранее этим летом "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов в качестве компенсации.
В услугах 26-летнего игрока сборной Англии был заинтересован и "Сити", которому требовалась замена ушедшему из клуба капитану Венсану Компани.
Как утверждает Daily Star, представители Магуайра провели несколько встреч с "горожанами", и те затем предложили Харри пятилетний контракт стоимостью 70 млн. фунтов.
Таким образом, Магуайр мог бы стать не только самым дорогим, но и самым высокооплачиваемым защитником в мире, если бы перешел в "Сити", однако к тому времени Харри уже решил, что отправится в другой клуб из Манчестера.
Как только "Юнайтед" согласовал его стоимость, Магуайр сразу же отправился на "Олд Траффорд", где теперь получает 190 тыс. фунтов в неделю — почти на треть меньше, чем мог бы иметь в "Сити".
16.08.2019 08:00
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Интересные подробности выплывают. Я думал, что Сити сами в результате отказались от трансфера ввиду того, что Лестер просил за Харри около 80 млн.
Оказывается, в современном футболе не всё решается за бабло... Приятно это осознавать. А Магуайру от болелов МЮ +100 к респекту.
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Это каким конченым идиотом надо быть,чтобы так лохануться за идею...
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Вообще не мешки.
А так, даже он считает, что срити - простой нефтепузырь и выбрал великий клуб.
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Значит не только рожой он похож на дауна.
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