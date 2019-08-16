"Сити" предлагал Магуайру зарплату в 278 тыс. фунтов в неделю

До перехода в "Манчестер Юнайтед" защитник Харри Магуайр отклонил предложение "Манчестер Сити" о контракте с зарплатой в 278 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее этим летом "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов в качестве компенсации.



В услугах 26-летнего игрока сборной Англии был заинтересован и "Сити", которому требовалась замена ушедшему из клуба капитану Венсану Компани.



Как утверждает Daily Star, представители Магуайра провели несколько встреч с "горожанами", и те затем предложили Харри пятилетний контракт стоимостью 70 млн. фунтов.



Таким образом, Магуайр мог бы стать не только самым дорогим, но и самым высокооплачиваемым защитником в мире, если бы перешел в "Сити", однако к тому времени Харри уже решил, что отправится в другой клуб из Манчестера.



Как только "Юнайтед" согласовал его стоимость, Магуайр сразу же отправился на "Олд Траффорд", где теперь получает 190 тыс. фунтов в неделю — почти на треть меньше, чем мог бы иметь в "Сити".