"Сити" предлагал Магуайру зарплату в 278 тыс. фунтов в неделю

Харри Магуайр До перехода в "Манчестер Юнайтед" защитник Харри Магуайр отклонил предложение "Манчестер Сити" о контракте с зарплатой в 278 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее этим летом "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов в качестве компенсации.

В услугах 26-летнего игрока сборной Англии был заинтересован и "Сити", которому требовалась замена ушедшему из клуба капитану Венсану Компани.

Как утверждает Daily Star, представители Магуайра провели несколько встреч с "горожанами", и те затем предложили Харри пятилетний контракт стоимостью 70 млн. фунтов.

Таким образом, Магуайр мог бы стать не только самым дорогим, но и самым высокооплачиваемым защитником в мире, если бы перешел в "Сити", однако к тому времени Харри уже решил, что отправится в другой клуб из Манчестера.

Как только "Юнайтед" согласовал его стоимость, Магуайр сразу же отправился на "Олд Траффорд", где теперь получает 190 тыс. фунтов в неделю — почти на треть меньше, чем мог бы иметь в "Сити".


Метки Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 16.08.2019 08:16 # udaff
    Интересные подробности выплывают. Я думал, что Сити сами в результате отказались от трансфера ввиду того, что Лестер просил за Харри около 80 млн.

    Оказывается, в современном футболе не всё решается за бабло... Приятно это осознавать. А Магуайру от болелов МЮ +100 к респекту.

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  2. liverpool1892est 16.08.2019 08:12 # liverpool1892est
    Это каким конченым идиотом надо быть,чтобы так лохануться за идею...

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  3. fanstevengerrard 16.08.2019 08:07 # fanstevengerrard
    Вообще не мешки.
    А так, даже он считает, что срити - простой нефтепузырь и выбрал великий клуб.

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  4. keita 16.08.2019 08:06 # keita
    Значит не только рожой он похож на дауна.

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