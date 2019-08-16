Лэмпард решил не отпускать Батшуайи из "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард принял решение не отпускать нападающего Мичи Батшуайи в другой клуб.

На первый матч нового сезона Лэмпард доверил место на острие атак Тэмми Абрахэму, который толком не проявил себя против "Манчестер Юнайтед", отметившись лишь попаданием в штангу.



Абрахэм, ярко выступавший на уровне Чемпионшипа, подвел команду и в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля", не сумев реализовать решающий пенальти.



Возможно, неуверенный старт сезона в исполнении Абрахэма и убедил Лэмпарда, что он не может остаться на целый сезон лишь с 21-летним англичанином и Оливье Жиру из числа нападающих.



И хотя трансферное окно в остальной Европе еще открыто, Лэмпард решил заблокировать уход Батшуайи. Как утверждает бельгийское издание HLN, в сезоне 2019/20 Мичи будет конкурировать за место в составе с Абрахэмом и Жиру.



Добавим, что Батшуайи, интерес к которому проявляла "Рома", все еще ждет своего шанса от Лэмпарда и в новом сезоне пока не сыграл ни минуты.