Агент Озила побывал в Вашингтоне

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила провел встречу в Вашингтоне с высшим руководством "Ди Си Юнайтед".

На прошлой неделе Уэйн Руни заключил 18-месячный контракт с "Дерби", и тогда же появились слухи что "Ди Си Юнайтед" определил Озила на замену экс-капитану "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.



По информации The Washington Post, на днях агент Эркют Согут, представляющий интересы Месута, побывал в столице Соединенных Штатов, где встретился с исполнительными директорами "Ди Си Юнайтед" Джейсоном Левином и Сэмом Портером.



По информации американского издания, "Ди Си Юнайтед" хочет заполучить Озила уже после Нового года, не дожидаясь окончания сезона "Арсенала". Впрочем, пока переговоры с 30-летним немцем, входящим в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, находятся на ранней стадии.