Агент Озила побывал в Вашингтоне
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила провел встречу в Вашингтоне с высшим руководством "Ди Си Юнайтед".
На прошлой неделе Уэйн Руни заключил 18-месячный контракт с "Дерби", и тогда же появились слухи что "Ди Си Юнайтед" определил Озила на замену экс-капитану "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.
По информации The Washington Post, на днях агент Эркют Согут, представляющий интересы Месута, побывал в столице Соединенных Штатов, где встретился с исполнительными директорами "Ди Си Юнайтед" Джейсоном Левином и Сэмом Портером.
По информации американского издания, "Ди Си Юнайтед" хочет заполучить Озила уже после Нового года, не дожидаясь окончания сезона "Арсенала". Впрочем, пока переговоры с 30-летним немцем, входящим в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, находятся на ранней стадии.
16.08.2019 06:00
Просмотров: 360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: