Зарплата Санчеса в "Юнайтед" может достигать 560 тыс. фунтов в неделю
Издание Daily Mail в эксклюзивном материале раскрывает некоторые детали контракта Алексиса Санчеса с "Манчестер Юнайтед", из-за чего отъезд чилийского нападающего с "Олд Траффорд" выглядит таким сложным.
Напомним, 19 месяцев назад "Юнайтед" выменял Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. В то время Алексис отверг интерес "Манчестер Сити", согласившись стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
Трансфер Санчеса стал огромным провалом для "красных дьяволов". Алексис совершенно не проявляет себя, а его колоссальная зарплата является не только обузой для клуба, который не участвует в Лиге Чемпионов, но и помехой как к продлению контрактов с имеющимися игроками, так и к приглашению новых.
Этим летом "Юнайтед" никак не удается избавиться от 30-летнего чилийца, и это неудивительно, ведь в Манчестере зарплата Санчеса может превышать полмиллиона фунтов в неделю.
По информации Daily Mail, базовый оклад Санчеса в "Юнайтед" составляет 300 тыс. фунтов в неделю. Еще 100 тыс. фунтов каждые семь дней — или 5 млн. фунтов в год — Алексис имеет за использование своего образа.
Дополнительно 5 млн. фунтов Санчесу полагается каждый сезон, в течение которого он совершит 30 появлений в стартовом составе с учетом всех соревнований, хотя в прошлом было только 13.
С учетом прочих бонусов и страховых выплат зарплата Алексиса может достигать 560 тыс. фунтов в неделю. Но и это еще не все — ежегодно "Юнайтед" платит 5 млн. фунтов агенту игрока Фернандо Фелисевичу (21,370 тыс. фунтов в неделю).
Такого рода зарплата и тот факт, что в 45 матчах за "Юнайтед" в течение полутора лет Санчес забил только пять голов, делают Алексиса малопривлекательной целью для других клубов.
"Дьяволы" все еще могут избавиться от Санчеса до закрытия летнего трансферного в континентальной Европе, но будут вынуждены субсидировать львиную долю от зарплаты Санчеса — только на таких условиях "Ювентус", "Интер" и "Наполи" готовы приютить экс-нападающего "Барселоны".
16.08.2019 05:55
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Сколько можно обсасывать зарплату этого топчика? Еще и на главную. Миха ты просто супер инсайдер (нет) и хайпожор
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Могут себе позволить. А кто осуждает, тот хейтер великого и неповторимого Манчестер Юнайтед!
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Ну вот и полачает пацан ровным счётом 350 максимум и сосет хуй
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Тот момент, когда мы сосем болт с этим санчесом е6аным
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Какой-то коонч контракт подписывал от мю
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Но и это еще не все — ежегодно "Юнайтед" платит 5 млн. фунтов агенту игрока Фернандо Фелисевичу (21,370 тыс. фунтов в неделю).
Источник: http://fapl.ru/posts/72780/
21370×53=1132610
И где тут 5 лямов фунтов?
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Это надо же быть настолько лохом, чтоб давать такой контракт
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Третий после Месси и Рона по зарплате
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Ощущение будто смотрю гэнг бэнг порно.
Жалко скамо6лядей немножко даже
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санчис все таки топчек
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Ох и развел же он лохов, а Челси и Сити очень повезло, что этот товарищ пролетел мимо них.
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