Зарплата Санчеса в "Юнайтед" может достигать 560 тыс. фунтов в неделю

Алексис Санчес Издание Daily Mail в эксклюзивном материале раскрывает некоторые детали контракта Алексиса Санчеса с "Манчестер Юнайтед", из-за чего отъезд чилийского нападающего с "Олд Траффорд" выглядит таким сложным.

Напомним, 19 месяцев назад "Юнайтед" выменял Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. В то время Алексис отверг интерес "Манчестер Сити", согласившись стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Трансфер Санчеса стал огромным провалом для "красных дьяволов". Алексис совершенно не проявляет себя, а его колоссальная зарплата является не только обузой для клуба, который не участвует в Лиге Чемпионов, но и помехой как к продлению контрактов с имеющимися игроками, так и к приглашению новых.

Этим летом "Юнайтед" никак не удается избавиться от 30-летнего чилийца, и это неудивительно, ведь в Манчестере зарплата Санчеса может превышать полмиллиона фунтов в неделю.

По информации Daily Mail, базовый оклад Санчеса в "Юнайтед" составляет 300 тыс. фунтов в неделю. Еще 100 тыс. фунтов каждые семь дней — или 5 млн. фунтов в год — Алексис имеет за использование своего образа.

Дополнительно 5 млн. фунтов Санчесу полагается каждый сезон, в течение которого он совершит 30 появлений в стартовом составе с учетом всех соревнований, хотя в прошлом было только 13.

С учетом прочих бонусов и страховых выплат зарплата Алексиса может достигать 560 тыс. фунтов в неделю. Но и это еще не все — ежегодно "Юнайтед" платит 5 млн. фунтов агенту игрока Фернандо Фелисевичу (21,370 тыс. фунтов в неделю).

Такого рода зарплата и тот факт, что в 45 матчах за "Юнайтед" в течение полутора лет Санчес забил только пять голов, делают Алексиса малопривлекательной целью для других клубов.

"Дьяволы" все еще могут избавиться от Санчеса до закрытия летнего трансферного в континентальной Европе, но будут вынуждены субсидировать львиную долю от зарплаты Санчеса — только на таких условиях "Ювентус", "Интер" и "Наполи" готовы приютить экс-нападающего "Барселоны".


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 05:55

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  1. carrick-16 16.08.2019 07:12 # carrick-16
    Сколько можно обсасывать зарплату этого топчика? Еще и на главную. Миха ты просто супер инсайдер (нет) и хайпожор

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  2. largo-winch 16.08.2019 07:07 # largo-winch
    Могут себе позволить. А кто осуждает, тот хейтер великого и неповторимого Манчестер Юнайтед!

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  3. keane16 16.08.2019 07:05 # keane16
    Ну вот и полачает пацан ровным счётом 350 максимум и сосет хуй

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  4. mufc1994 16.08.2019 06:51 # mufc1994
    Тот момент, когда мы сосем болт с этим санчесом е6аным

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  5. lfc-krr 16.08.2019 06:47 # lfc-krr
    Какой-то коонч контракт подписывал от мю

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  6. puhovik-vengera 16.08.2019 06:40 # puhovik-vengera
    Но и это еще не все — ежегодно "Юнайтед" платит 5 млн. фунтов агенту игрока Фернандо Фелисевичу (21,370 тыс. фунтов в неделю).


    Источник: http://fapl.ru/posts/72780/

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    И где тут 5 лямов фунтов?

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  7. tigerpool 16.08.2019 06:19 # tigerpool
    Это надо же быть настолько лохом, чтоб давать такой контракт

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  8. orkengun 16.08.2019 06:19 # orkengun
    Третий после Месси и Рона по зарплате

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  9. coon4 16.08.2019 06:16 # coon4
    Ощущение будто смотрю гэнг бэнг порно.
    Жалко скамо6лядей немножко даже

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  10. meshuggah 16.08.2019 06:05 # meshuggah
    санчис все таки топчек

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  11. yela 16.08.2019 05:58 # yela
    Ох и развел же он лохов, а Челси и Сити очень повезло, что этот товарищ пролетел мимо них.

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