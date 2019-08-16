Зарплата Санчеса в "Юнайтед" может достигать 560 тыс. фунтов в неделю

Издание Daily Mail в эксклюзивном материале раскрывает некоторые детали контракта Алексиса Санчеса с "Манчестер Юнайтед", из-за чего отъезд чилийского нападающего с "Олд Траффорд" выглядит таким сложным.

Напомним, 19 месяцев назад "Юнайтед" выменял Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. В то время Алексис отверг интерес "Манчестер Сити", согласившись стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".



Трансфер Санчеса стал огромным провалом для "красных дьяволов". Алексис совершенно не проявляет себя, а его колоссальная зарплата является не только обузой для клуба, который не участвует в Лиге Чемпионов, но и помехой как к продлению контрактов с имеющимися игроками, так и к приглашению новых.



Этим летом "Юнайтед" никак не удается избавиться от 30-летнего чилийца, и это неудивительно, ведь в Манчестере зарплата Санчеса может превышать полмиллиона фунтов в неделю.



По информации Daily Mail, базовый оклад Санчеса в "Юнайтед" составляет 300 тыс. фунтов в неделю. Еще 100 тыс. фунтов каждые семь дней — или 5 млн. фунтов в год — Алексис имеет за использование своего образа.



Дополнительно 5 млн. фунтов Санчесу полагается каждый сезон, в течение которого он совершит 30 появлений в стартовом составе с учетом всех соревнований, хотя в прошлом было только 13.



С учетом прочих бонусов и страховых выплат зарплата Алексиса может достигать 560 тыс. фунтов в неделю. Но и это еще не все — ежегодно "Юнайтед" платит 5 млн. фунтов агенту игрока Фернандо Фелисевичу (21,370 тыс. фунтов в неделю).



Такого рода зарплата и тот факт, что в 45 матчах за "Юнайтед" в течение полутора лет Санчес забил только пять голов, делают Алексиса малопривлекательной целью для других клубов.



"Дьяволы" все еще могут избавиться от Санчеса до закрытия летнего трансферного в континентальной Европе, но будут вынуждены субсидировать львиную долю от зарплаты Санчеса — только на таких условиях "Ювентус", "Интер" и "Наполи" готовы приютить экс-нападающего "Барселоны".