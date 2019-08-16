"Вулверхэмптон" одержал четвертую победу подряд в квалификации Лиги Европы
"Вулверхэмптон" уверенно преодолел 3-й раунд квалификации Лиги Европы, в ответном матче повторно разгромив "Пюник".
Напомним, неделю назад команда Нуну Эшпириту Санту отпраздновала победу 0:4 в Армении. В четверг вечером "волки" выиграли с таким же счетом (8:0 по сумме двух матчей).
На сей раз за "Вулверхэмптон" отличились Педру Нету, купленный этим летом у "Лацио", Морган Гиббс-Уайт, Рубен Винагре и Диогу Жота.
Таким образом, "волки" вышли в раунд плей-офф и за путевку в групповую стадию Лиги Европы сразятся с итальянским "Торино", который по сумме двух матчей оказался сильнее солигорского "Шахтера" (6:1).
16.08.2019 00:00
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