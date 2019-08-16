"Вулверхэмптон" одержал четвертую победу подряд в квалификации Лиги Европы

Морган Гиббс-Уайт "Вулверхэмптон" уверенно преодолел 3-й раунд квалификации Лиги Европы, в ответном матче повторно разгромив "Пюник".

Напомним, неделю назад команда Нуну Эшпириту Санту отпраздновала победу 0:4 в Армении. В четверг вечером "волки" выиграли с таким же счетом (8:0 по сумме двух матчей).

На сей раз за "Вулверхэмптон" отличились Педру Нету, купленный этим летом у "Лацио", Морган Гиббс-Уайт, Рубен Винагре и Диогу Жота.

Таким образом, "волки" вышли в раунд плей-офф и за путевку в групповую стадию Лиги Европы сразятся с итальянским "Торино", который по сумме двух матчей оказался сильнее солигорского "Шахтера" (6:1).


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы, Пюник

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 00:00

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