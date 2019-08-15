МЮ запретил своим игрокам раздавать автографы на въезде на базу

Игроки МЮ "Манчестер Юнайтед" запретил своим игрокам останавливаться на въезде на тренировочную базу для раздачи автографов.

Возле автомобильного въезда на базу в Каррингтоне традиционно собирались фанаты "красных дьяволов", часами карауля звезд команды Оле Гуннара Сульшера, чтобы взять автографы у кумиров или вместе сфотографироваться. Порой размер толпы достигал 50 человек.

Однако с недавних пор "Юнайтед" решил с этим бороться по соображениям безопасности, сообщает The Telegraph. Клуб установил около въезда большой знак, который гласит, что футболистам запрещено останавливаться из-за "опасности на дороге".

Это решение, возможно, не понравится болельщикам, зато его приветствуют местные жители и фермеры, для которых незваные гости стали настоящей напастью.

Фанаты все еще могут собираться ради автографов возле въезда на Ишервуд Роуд, однако этот въезд на базу является резервным и обычно не используется игроками.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 957

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andrew10 16.08.2019 00:22 # andrew10
    Главное безопасность

    (ответить)

  2. superperez101 16.08.2019 00:12 # superperez101
    вот кому нужны эти пидары?
    китайцам каким-нибудь
    или индусам с филипинцами

    (ответить)

  3. chebrec 15.08.2019 23:13 # chebrec
    Что ещё за фермеры

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: