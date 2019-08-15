МЮ запретил своим игрокам раздавать автографы на въезде на базу

"Манчестер Юнайтед" запретил своим игрокам останавливаться на въезде на тренировочную базу для раздачи автографов.

Возле автомобильного въезда на базу в Каррингтоне традиционно собирались фанаты "красных дьяволов", часами карауля звезд команды Оле Гуннара Сульшера, чтобы взять автографы у кумиров или вместе сфотографироваться. Порой размер толпы достигал 50 человек.



Однако с недавних пор "Юнайтед" решил с этим бороться по соображениям безопасности, сообщает The Telegraph. Клуб установил около въезда большой знак, который гласит, что футболистам запрещено останавливаться из-за "опасности на дороге".



Это решение, возможно, не понравится болельщикам, зато его приветствуют местные жители и фермеры, для которых незваные гости стали настоящей напастью.



Фанаты все еще могут собираться ради автографов возле въезда на Ишервуд Роуд, однако этот въезд на базу является резервным и обычно не используется игроками.