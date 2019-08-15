Пулишич поддержал Абрахэма после промаха в серии пенальти
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич уверен, что его партнер по команде Тэмми Абрахэм справится с давлением после незабитого пенальти в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".
Напомни, именно осечка Абрахэма в серии пенальти определила судьбу упорного матча в Стамбуле между двумя командами из Премьер-Лиги. Голкипер Адриан ногами отразил неважный удар Тэмми по центру и обеспечил "красным" трофей.
21-летний Абрахэм тут же подвергся не только критике, но и даже расистским оскорблениям в социальных сетях, однако Пулишич верит, что Тэмми не позволит этому повлиять на себя.
"Мы говорили ему после матча: "Мужик, это серия пенальти — кто-нибудь должен был промахнуться". Ему не нужно унывать. Естественно, это тяжело, но серии пенальти такими и бывают".
"Он выдержит это, и с ним все будет в порядке. Он будет жить дальше и забьет гол в следующем матче, и тогда все будет забыто. Мы поддерживаем его", — сообщил Пулишич Evening Standard.
15.08.2019 22:00
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Последние комментарии:
а классно Адриан ногой отбил
ехехехехехе
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продать бы его лямов за 20 в условный Шальке или Бенфику по окончанию сезона и купить напа, который умеет обвести или хотя бы убрать на замахе защитника, а то собрались как на подбор три столба на позиции ЦФ, кроме как бахнуть по воротам в стиле Кержакова ни на что не способны
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Авраам добавил +100 к авторитету и карме Адриана. Спс сутулянину
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