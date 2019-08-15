Пети: "Челси" не будет жалеть о продаже Давида Луиса"

Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети уверен, что "Челси" не пожалеет о расставании с защитником Давидом Луисом.

Переход Луиса из "Челси" в "Арсенал" за 8 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна удивил многих. К главному тренеру "синих" Фрэнк Лэмпарду тут же появились вопросы — особенно после четырех пропущенных мячей от "Манчестер Юнайтед" и еще двух от "Ливерпуля" на старте сезона.



Пети убежден, что Лэмпард просто не видел Луиса своим основным игроком, поэтому "Челси" не было смысла удерживать 32-летнего бразильца.



"То, каким образом Давид Лус покинул клуб, говорит мне об одной вещи. Лэмпард сказал Луису, что тот не будет играть у него регулярно".



"Луису 32 года, и Лэмпард знает, что он за игрок. Думаю, он не испытал никаких угрызений, указав ему на дверь. Дело даже не в этом".



"На мой взгляд, нужно было сделать это раньше, и проблема именно в этом. Мне не очень нравится, когда игроки меняют клубы на старте сезона, потому что это создает проблемы".



"На мой взгляд, Лэмпард четко указал ему на дверь и дал понять, что Луис не в его планах, поэтому я сомневаюсь, что он пожалеет о своем решении", — сообщил Пети Paddy Power.