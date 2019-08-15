Дебют Тирни за "Арсенал" откладывается

Новичок "Арсенала" Киран Тирни вернется к полноценным тренировкам не раньше октября.

Напомним, Тирни перебрался к "канонирам" из "Селтика" за 25 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна. Однако Киран прибыл на "Эмирейтс" с травмой паха, полученной еще в концовке прошлого сезона.



На прошлой неделе пресса сообщала, что 22-летний защитник пропустит еще месяц-полтора и, возможно, вернется к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 30 сентября.



В реальности дебюта Тирни за "Арсенал" придется подождать чуть дольше. Предсезонная подготовка начнется для игрока сборной Шотландии только в середине осени.



"Киран Тирни продолжает лечиться и находиться под наблюдением. Цель — вернуться к полноценным тренировкам в октябре", — сообщает веб-сайт "Арсенала".