Дзола: "Мы продолжали говорить Кепе уйти, но он не уходил"

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола пролил свет на выходку голкипера Кепы Аррисабалаги в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

Финал последнего розыгрыша Кубка Лиги, напомним, был отмечен почти невероятным для футбола инцидентом, когда игрок ослушался своего тренера и воспротивился уйти с поля для замены.



Маурицио Сарри, тогда занимавший пост главного тренера, и Дзола хотели выпустить на серию пенальти опытнейшего Вилли Кабальеро, который вдобавок является бывшим голкипером "Сити", однако Аррисабалага остался на поле и не смог принести команде трофей. По словам Джанфранко, все началось с того, что Кепа симулировал травму.



"Думаю, поначалу он не понимал, чего от него хотят. Он притворялся травмированным, потому что хотел потянуть время. Это не такое большое преступление".



"Но затем мы пораскинули мозгами. Мы помнили, что у нас есть Кабальеро на лавке, и он знает всех игроков "Манчестер Сити", так что мы увидели в этом возможность".



"Мы собирались произвести эту замену. Мы не планировали ее заранее, но в тот момент мы думали, что Кепа травмирован".



"Днем ранее Кепа получил небольшое повреждение, поэтому мы подумали, что он повторно травмировался. Мы увидели в этом возможность выпустить Кабальеро, которые знает игроков "Сити" и мог бы принести пользу. Все просто".



"Естественно, это была непростая ситуация. Мы не могли поверить в то, что происходит. Мы потеряли дар речи, продолжая ему говорить, чтобы он ушел с поля, но он не уходил", — сообщил Дзола beIN Sports.



Добавим, что ни в том финале Кубка Лиги, и во вчерашнем матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" Аррисабалага отразил только один из девяти ударов по своим воротам в сериях пенальти.



