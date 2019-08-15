Эмери: "Колашинац и Озил на 100 процентов готовы"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что Сеад Колашинац и Месут Озил на 100 процентов готовы в психологическом плане сыграть против "Бернли" в субботу.
Напомним, Сеад и Месут пропустили матч первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" по соображениям безопасности и вообще были вынуждены сидеть дома под круглосуточной охраной после инцидента с нападением на них вооруженных бандитов в июле.
Ранее в четверг стало известно, что ситуация возвращается в норму, и Колашинац с Озилом уже возобновили тренировки. Выступая перед прессой позже днем Эмери подтвердил, что босниец и немец могут выйти на поле "Эмирейтс" в субботу.
"Они на 100 процентов готовы. Мы думаем, они в хорошем психологическом состоянии и сосредоточены на работе. Я настроен позитивно и хочу помочь им вернуться к нормальной жизни".
"Они приступили к тренировкам во вторник. У нас это был выходной день, но они тренировались. Вчера Месут не тренировался из-за болезни, но снова тренировался сегодня. Мы рассчитываем на них обоих, и завтра мы примем решение, смогут ли они быть с нами в субботу".
"Конечно, я рад, что они вернулись. Для меня они в первую очередь люди, а уже затем игроки. Это касается всех. Когда они постоянно тренируются, это хорошо для нас, потому что они могут быть полезны".
"Это хорошая новость, что они снова с нами. Клуб прикладывает все усилия и помогает им решить вопрос с безопасностью. А я надеюсь помочь им сосредоточиться на тренировках и подготовке. В данный момент все в порядке, клуб их поддерживает", — цитирует Эмери Sky Sports.
15.08.2019 18:00
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