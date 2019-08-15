Ван Дейк сразится с Месси и Роналду за звание Игрока Года по версии УЕФА

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк попал в финальный шорт-лист УЕФА на звание Игрока Года.

Помимо Ван Дейка, в этот шорт-лист также вошли Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Это тройка была определена посредством голосования коллегии из 80 тренеров, чьи команды участвовали в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, и журналистов, представляющих 55 входящих в УЕФА футбольных Федераций.

В прошлом сезоне Месси, двукратный Игрок Года по версии УЕФА, стал лучшим бомбардиром как в Ла Лиге (36 голов), так и в Лиге Чемпионов (12), однако на европейской арене его команда сошла в полуфинале от "Ливерпуля".

Роналду, чей "Ювентус" вылетел с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, помог "Ювентусу" оформить восьмой подряд титул в Серии А. Криштиану забил 21 гол и был признан самым ценным игроком итальянского первенства.

Что касается Ван Дейка, то он помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и обновить клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге (97), где он был признан лучшим игроком сезона по версиям лиги и футболистов.

Отметим, что 28-летний голландец — первый защитник в финальном шорт-листе УЕФА с момента создания этой награды в сезоне 2010/11. К слову, все девять раз в топ-3 оказывался Роналду.

Добавим, что победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в четверг 29 августа.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 17:05

Количество просмотров Просмотров: 892

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 15.08.2019 17:44 # pistolero-lfc
    15.08.2019 17:33 #
    moneymaker

    Больше доставляют ваши красные пердачки по весне уже лет так 30, красафчики!

    Источник: http://fapl.ru/posts/72772/?c=1

    кто о чём, а кононир о жёппах

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 15.08.2019 17:43 # pistolero-lfc
    Ван Дейк Великолепен!

    (ответить)

  3. bluswin 15.08.2019 17:39 # bluswin
    пиздец в последнее время горит Педя. Приложите язык наркота к анусу очконира

    (ответить)

  4. anabanana94 15.08.2019 17:38 # anabanana94
    Патриот ли я? А что это вообще такое? Патриотизм? Вот раньше был СССР. Вы, как патриот, обязаны были любить и Украину, и Грузию… и Латвию, и Эстонию… А теперь вы, как патриот, что их обязаны? Ненавидеть? А завтра они, скажем, опять к нам присоединятся. (Ну, вдруг!) И вы их опять сразу же полюбите? Как-то всё это странно. И подозрительно. Когда люди (патриоты) с такой лёгкостью неимоверной свои убежденья и любови меняют. Как перчатки.

    (ответить)

  5. hachidlo 15.08.2019 17:37 # hachidlo
    Голландец достоин выиграть.

    (ответить)

  6. moneymaker 15.08.2019 17:32 # moneymaker
    Мусор который не может держать офсайдную линию против мертвого шестьнольси - лучший в мире? Ха ха хаахаха

    (ответить)

  7. bluswin 15.08.2019 17:32 # bluswin
    ЦАРЬ
    ТИТАН
    АЛЬФА

    (ответить)

  8. reams 15.08.2019 17:26 # reams
    Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»
    вуахаха

    (ответить)

  9. beatles-red 15.08.2019 17:25 # beatles-red
    Хорошо хоть сняли с главного новость про очередной трофей ЛФК. Заебывает смотреть на красную гегемонию

    (ответить)

  10. chronicle 15.08.2019 17:25 # chronicle
    Месси, Роналдо
    Почему не тот же Азар, который принес ЛЕ Челси, почему не кто нибудь из тройки атаки Ливерпуля или даже двое? Какой вклад Рона в игру Юве? У Квальяреллы 26+8 если так подумать. Рон самый ценный из тимы которая и без него уже 20 лет берет эту Серию А, это смешно. Почему Месси? За бутсу в Ла Лиге? Почему тогда не Левандовски? Почему не Мбаппе с 30+ голами? Почему даже не обосанный Кейн или Эриксен, чей вклад в игру своей команды более значимый чем вклад Рона. Почему не Агуеро с 4 внутренними кубками и 20+ в АПЛ?
    Ладно, Вирджил и Салах/Мане/Фирмино/Мбаппе/Азар/Эриксен/Кейн/Агуеро и я бы сказал ок. Но впустую эту парочку Рон-Месси толкать то для чего.

    (ответить)

  11. stavluiordinar 15.08.2019 17:24 # stavluiordinar
    Да отдадут Голландцу, Месси и Роналду популяризируют футбол и приносят много денег, их нужно задержать ещё на пару лет в игре.

    (ответить)

  12. keane16 15.08.2019 17:23 # keane16
    Возьмёт гном, тупо за стату голов и за очередной липовый титул чемпиона игрушечной Ла лиги.
    Каким повернутым манком я бы ни был, но этот сука ввд за свой сезон заслужил награду, тут без б.

    (ответить)

  13. ry-l 15.08.2019 17:20 # ry-l
    Это тот, которого Канте вчера обводил не замечая?

    (ответить)

  14. gerry 15.08.2019 17:15 # gerry
    Рон отпадает, Месси с затяжкой (вспомним Снейдера, ну или Рон/Рибери). Дейк однозначно заслужил. Кубок есть, суперкубок есть, и это не считая сильнейший сезон АПЛ.

    (ответить)

  15. bes-ter 15.08.2019 17:14 # bes-ter
    Чем он хорош? Вот если откинуть сопли Ливерных?
    Тупой пиар английской пресы

    (ответить)

  16. lfcynwa 15.08.2019 17:12 # lfcynwa
    что в этом списке делает Роналду

    (ответить)

  17. thegodfather 15.08.2019 17:11 # thegodfather
    Шутка года

    (ответить)

  18. el-ray 15.08.2019 17:10 # el-ray
    даже если не проротирует, за него тут портовые обрыганы отротируют

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: