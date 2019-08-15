Ван Дейк сразится с Месси и Роналду за звание Игрока Года по версии УЕФА

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк попал в финальный шорт-лист УЕФА на звание Игрока Года.

Помимо Ван Дейка, в этот шорт-лист также вошли Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".



Это тройка была определена посредством голосования коллегии из 80 тренеров, чьи команды участвовали в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, и журналистов, представляющих 55 входящих в УЕФА футбольных Федераций.



В прошлом сезоне Месси, двукратный Игрок Года по версии УЕФА, стал лучшим бомбардиром как в Ла Лиге (36 голов), так и в Лиге Чемпионов (12), однако на европейской арене его команда сошла в полуфинале от "Ливерпуля".



Роналду, чей "Ювентус" вылетел с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, помог "Ювентусу" оформить восьмой подряд титул в Серии А. Криштиану забил 21 гол и был признан самым ценным игроком итальянского первенства.



Что касается Ван Дейка, то он помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и обновить клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге (97), где он был признан лучшим игроком сезона по версиям лиги и футболистов.



Отметим, что 28-летний голландец — первый защитник в финальном шорт-листе УЕФА с момента создания этой награды в сезоне 2010/11. К слову, все девять раз в топ-3 оказывался Роналду.



Добавим, что победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в четверг 29 августа.



