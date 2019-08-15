Ван Дейк сразится с Месси и Роналду за звание Игрока Года по версии УЕФА
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк попал в финальный шорт-лист УЕФА на звание Игрока Года.
Помимо Ван Дейка, в этот шорт-лист также вошли Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Это тройка была определена посредством голосования коллегии из 80 тренеров, чьи команды участвовали в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, и журналистов, представляющих 55 входящих в УЕФА футбольных Федераций.
В прошлом сезоне Месси, двукратный Игрок Года по версии УЕФА, стал лучшим бомбардиром как в Ла Лиге (36 голов), так и в Лиге Чемпионов (12), однако на европейской арене его команда сошла в полуфинале от "Ливерпуля".
Роналду, чей "Ювентус" вылетел с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, помог "Ювентусу" оформить восьмой подряд титул в Серии А. Криштиану забил 21 гол и был признан самым ценным игроком итальянского первенства.
Что касается Ван Дейка, то он помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и обновить клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге (97), где он был признан лучшим игроком сезона по версиям лиги и футболистов.
Отметим, что 28-летний голландец — первый защитник в финальном шорт-листе УЕФА с момента создания этой награды в сезоне 2010/11. К слову, все девять раз в топ-3 оказывался Роналду.
Добавим, что победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в четверг 29 августа.
15.08.2019 17:05
Просмотров: 892
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
15.08.2019 17:33 #
moneymaker
Больше доставляют ваши красные пердачки по весне уже лет так 30, красафчики!
Источник: http://fapl.ru/posts/72772/?c=1
кто о чём, а кононир о жёппах
(ответить)
Ван Дейк Великолепен!
(ответить)
пиздец в последнее время горит Педя. Приложите язык наркота к анусу очконира
(ответить)
Патриот ли я? А что это вообще такое? Патриотизм? Вот раньше был СССР. Вы, как патриот, обязаны были любить и Украину, и Грузию… и Латвию, и Эстонию… А теперь вы, как патриот, что их обязаны? Ненавидеть? А завтра они, скажем, опять к нам присоединятся. (Ну, вдруг!) И вы их опять сразу же полюбите? Как-то всё это странно. И подозрительно. Когда люди (патриоты) с такой лёгкостью неимоверной свои убежденья и любови меняют. Как перчатки.
(ответить)
Голландец достоин выиграть.
(ответить)
Мусор который не может держать офсайдную линию против мертвого шестьнольси - лучший в мире? Ха ха хаахаха
(ответить)
ЦАРЬ
ТИТАН
АЛЬФА
(ответить)
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»
вуахаха
(ответить)
Хорошо хоть сняли с главного новость про очередной трофей ЛФК. Заебывает смотреть на красную гегемонию
(ответить)
Месси, Роналдо
Почему не тот же Азар, который принес ЛЕ Челси, почему не кто нибудь из тройки атаки Ливерпуля или даже двое? Какой вклад Рона в игру Юве? У Квальяреллы 26+8 если так подумать. Рон самый ценный из тимы которая и без него уже 20 лет берет эту Серию А, это смешно. Почему Месси? За бутсу в Ла Лиге? Почему тогда не Левандовски? Почему не Мбаппе с 30+ голами? Почему даже не обосанный Кейн или Эриксен, чей вклад в игру своей команды более значимый чем вклад Рона. Почему не Агуеро с 4 внутренними кубками и 20+ в АПЛ?
Ладно, Вирджил и Салах/Мане/Фирмино/Мбаппе/Азар/Эриксен/Кейн/Агуеро и я бы сказал ок. Но впустую эту парочку Рон-Месси толкать то для чего.
(ответить)
Да отдадут Голландцу, Месси и Роналду популяризируют футбол и приносят много денег, их нужно задержать ещё на пару лет в игре.
(ответить)
Возьмёт гном, тупо за стату голов и за очередной липовый титул чемпиона игрушечной Ла лиги.
Каким повернутым манком я бы ни был, но этот сука ввд за свой сезон заслужил награду, тут без б.
(ответить)
Это тот, которого Канте вчера обводил не замечая?
(ответить)
Рон отпадает, Месси с затяжкой (вспомним Снейдера, ну или Рон/Рибери). Дейк однозначно заслужил. Кубок есть, суперкубок есть, и это не считая сильнейший сезон АПЛ.
(ответить)
Чем он хорош? Вот если откинуть сопли Ливерных?
Тупой пиар английской пресы
(ответить)
что в этом списке делает Роналду
(ответить)
Шутка года
(ответить)
даже если не проротирует, за него тут портовые обрыганы отротируют
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий