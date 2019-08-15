Сульшер лично уговаривал Эриксена перейти в "Юнайтед"

Кристиан Эриксен Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично разговаривал с Кристианом Эриксеном насчет перехода полузащитника "Тоттенхэма" к "красным дьяволам".

Не сумев найти щедрого покупателя на Эриксена ранее этим летом, в августе президент "шпор" Даниэль Леви снизил цену за Кристиана до 50 миллионов фунтов. Это стало вынужденной мерой, потому что игрок уже вступил в заключительный год по своему контракту.

"Юнайтед" не просто наблюдал за этой ситуацией, но и вступил в переговоры с Кристианом. По информации Manchester Evening News, на прошлой неделе Сульшер лично пытался заманить 27-летнего датчанина на "Олд Траффорд".

Однако заручиться согласием Эриксена "дьяволам" не удалось. Сульшер лишь убедился, что Кристиан предпочитает отправиться в Испанию, где в его услугах заинтересован "Реал".

"Реал" все еще может попытаться купить Эриксена этим летом, но дожидаясь, пока он станет свободным агентом через год. Кристиан видится для Королевского клуба гораздо более доступной альтернативой Полю Погба из "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 15.08.2019 16:04 # manutd-20champ
    такое предчувствие, что он уже не будет тем Эриксеном

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  2. dormidont 15.08.2019 16:00 # dormidont
    Сульшер мог бы и не напрягаться.

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