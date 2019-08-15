Сульшер лично уговаривал Эриксена перейти в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично разговаривал с Кристианом Эриксеном насчет перехода полузащитника "Тоттенхэма" к "красным дьяволам".

Не сумев найти щедрого покупателя на Эриксена ранее этим летом, в августе президент "шпор" Даниэль Леви снизил цену за Кристиана до 50 миллионов фунтов. Это стало вынужденной мерой, потому что игрок уже вступил в заключительный год по своему контракту.



"Юнайтед" не просто наблюдал за этой ситуацией, но и вступил в переговоры с Кристианом. По информации Manchester Evening News, на прошлой неделе Сульшер лично пытался заманить 27-летнего датчанина на "Олд Траффорд".



Однако заручиться согласием Эриксена "дьяволам" не удалось. Сульшер лишь убедился, что Кристиан предпочитает отправиться в Испанию, где в его услугах заинтересован "Реал".



"Реал" все еще может попытаться купить Эриксена этим летом, но дожидаясь, пока он станет свободным агентом через год. Кристиан видится для Королевского клуба гораздо более доступной альтернативой Полю Погба из "Юнайтед".