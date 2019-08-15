Сол Кэмпбелл остался без работы

Сол Кэмпбелл "Макклсфилд" из Лиги Два расторг контракт с бывшим защитником "Арсенала", "Тоттенхэма", "Портсмута" и сборной Англии Солом Кэмпбеллом.

Кэмпбелл начал самостоятельную тренерскую карьеру лишь восемь месяцев назад, когда пришел в "Макклсфилд". Свой первый неполный сезон Сол завершил на 22- месте в Лиге Два — в трех очках над зоной вылета.

Однако уже по прошествии двух туров в новой кампании "Макклсфилд" договорился с Кэмпбеллом о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

На расставание с 44-летним англичанином повлияли не спортивные результаты, которые в последнее время были как раз весьма неплохими, а финансовые трудности и внутренние конфликты в клубе четвертого дивизиона.

Добавим, что до своего назначения в "Макклсфилде" Кэмпбелл критиковал английский футбол за малое количество темнокожих тренеров, а также признался, что отправил резюме минимум в 12-15 клубов, прежде чем все-таки получил работу.


Метки Кэмпбелл, Макклсфилд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 15:00

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  1. frankylamp 15.08.2019 16:04 # frankylamp
    осуждаем всем фаплом

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  2. dormidont 15.08.2019 15:57 # dormidont
    Никогда не звоните Солу.

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  3. bes-ter 15.08.2019 15:34 # bes-ter
    Наверное потому что они все физруки?

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  4. ganinilyha 15.08.2019 15:14 # ganinilyha
    Бедный, наверное теперь голодать будет

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