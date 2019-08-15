Сол Кэмпбелл остался без работы

"Макклсфилд" из Лиги Два расторг контракт с бывшим защитником "Арсенала", "Тоттенхэма", "Портсмута" и сборной Англии Солом Кэмпбеллом.

Кэмпбелл начал самостоятельную тренерскую карьеру лишь восемь месяцев назад, когда пришел в "Макклсфилд". Свой первый неполный сезон Сол завершил на 22- месте в Лиге Два — в трех очках над зоной вылета.



Однако уже по прошествии двух туров в новой кампании "Макклсфилд" договорился с Кэмпбеллом о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.



На расставание с 44-летним англичанином повлияли не спортивные результаты, которые в последнее время были как раз весьма неплохими, а финансовые трудности и внутренние конфликты в клубе четвертого дивизиона.



Добавим, что до своего назначения в "Макклсфилде" Кэмпбелл критиковал английский футбол за малое количество темнокожих тренеров, а также признался, что отправил резюме минимум в 12-15 клубов, прежде чем все-таки получил работу.