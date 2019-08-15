Петер Шмейхель: "Магуайр создан для "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что защитник Харри Магуайр создан для "красных дьяволов".

Этим летом "Юнайтед" потратил 80 миллионов фунтов на приглашение Магуайра из "Лестера", и Харри великолепно дебютировал за свой новый клуб, поспособствовав победе 4:0 над "Челси".



По мнению Шмейхеля-старшего, "Юнайтед" совершил отличное приобретение. Петер лучше многих осведомлен о возможностях Харри, поскольку внимательно следит за "Лестером", где выступает его сын Каспер.



"Должен сказать, когда я увидел Харри Магуайра в его первом матче за "Лестер", он сразу меня заинтриговал. Пару матчей спустя я уже думал: "Этот парень создан для "Манчестер Юнайтед". Нет ничего, что могло бы испугать его или привести его в замешательство".



"Каждый согласится, что на Чемпионате Мира, где он провел все матчи, он уверенно держался и был одним из лучших игроков в сборной Англии".



"Кроме того, он невероятно хорош в перемещении мяча вперед. Это либо есть у тебя, либо нет, и очень немногие защитники обладают этим качеством".



"Для некоторых людей он выглядит немного неуклюжим, но я привык к нему и изучил его повадки. Думаю, он будет очень хорош в "Юнайтед".



"Он придаст обороне надежности. Он очень спокоен и хладнокровен. Его невозможно вывести из себя".



"Все большие клубы охотились за ним, и я все лето был уверен, что он уйдет, учитывая называемые в связи с ним суммы денег", — сообщил Шмейхель Daily Mirror.