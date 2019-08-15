Петер Шмейхель: "Магуайр создан для "Юнайтед"

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что защитник Харри Магуайр создан для "красных дьяволов".

Этим летом "Юнайтед" потратил 80 миллионов фунтов на приглашение Магуайра из "Лестера", и Харри великолепно дебютировал за свой новый клуб, поспособствовав победе 4:0 над "Челси".

По мнению Шмейхеля-старшего, "Юнайтед" совершил отличное приобретение. Петер лучше многих осведомлен о возможностях Харри, поскольку внимательно следит за "Лестером", где выступает его сын Каспер.

"Должен сказать, когда я увидел Харри Магуайра в его первом матче за "Лестер", он сразу меня заинтриговал. Пару матчей спустя я уже думал: "Этот парень создан для "Манчестер Юнайтед". Нет ничего, что могло бы испугать его или привести его в замешательство".

"Каждый согласится, что на Чемпионате Мира, где он провел все матчи, он уверенно держался и был одним из лучших игроков в сборной Англии".

"Кроме того, он невероятно хорош в перемещении мяча вперед. Это либо есть у тебя, либо нет, и очень немногие защитники обладают этим качеством".

"Для некоторых людей он выглядит немного неуклюжим, но я привык к нему и изучил его повадки. Думаю, он будет очень хорош в "Юнайтед".

"Он придаст обороне надежности. Он очень спокоен и хладнокровен. Его невозможно вывести из себя".

"Все большие клубы охотились за ним, и я все лето был уверен, что он уйдет, учитывая называемые в связи с ним суммы денег", — сообщил Шмейхель Daily Mirror.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 864

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  1. kukuruzzo 15.08.2019 13:28 # kukuruzzo
    Для навесов в горлум-тайме

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  2. pistolero-lfc 15.08.2019 13:28 # pistolero-lfc
    респект Харри за то, что не перешёл к Мешок Сити

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  3. chr1s8rown 15.08.2019 13:27 # chr1s8rown
    Все пузатые созданы ля скам

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  4. gunars 15.08.2019 13:22 # gunars
    Такое чувство что может обосратся Хари, все его хвалят давление большое

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  5. el-ray 15.08.2019 13:02 # el-ray
    Топовейший топарь из топарей

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