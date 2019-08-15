Колашинац и Озил вернулись к тренировкам

Защитник Сеад Колашинац и плеймейкер Месут Озил вернулись к тренировкам с остальными игроками "Арсенала".

Напомним, Колашинац и Озил пропустили матч первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" по соображениям безопасности.



Сеад и Месут до сих пор получают в свой адрес угрозы после инцидента с нападением вооруженных бандитов в прошлом месяце. Оба футболиста пока не могут вернуться к нормальной жизни и какое-то время были вынуждены сидеть взаперти, под круглосуточной охраной.



Однако сегодня стало известно, что Колашинац и Озил снова тренируются на базе "канониров", хотя Daily Mirror считает их участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Бернли" маловероятным.



Добавим, что Месут приехал на базу на собственной машине, но в качестве пассажира, а Сеада подвез одноклубник Шкодран Мустафи.