Клопп: "Саутгемптон" праздновал нашу победу сильнее, чем мы сами!"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в шутку заявил, что "Саутгемптон" отпраздновал победу "красных" в матче за Суперкубок Европы сильнее, чем сами "красные".
Совершив утомительный полет в Стамбул продолжительностью четыре с половиной часа, "Ливерпуль" затратил огромное количество физических и моральных сил, чтобы одержать победу над "Челси" — лишь в серии пенальти, после 120 напряженных минут.
Уже в субботу "красным" играть на "Сент-Мэри" в рамках Премьер-Лиги, и Клопп отлично понимает, какое преимущество в свежести будет у соперника его команды.
"Нам нужно найти способ подготовиться к этому матчу. После 90 минут, когда приближалась концовка, Фрэнк Лэмпард спросил меня: "Где и когда вам играть следующий матч?" Я ответил: "В субботу в гостях у "Саутгемптона"!
"Никто не хотел экстра-таймов сегодня вечером. Нам нужно снова подготовиться, и это мой подарок игрокам — я в состоянии помочь им восстановиться, чтобы они были готовы к следующему матчу".
"Давайте попытаемся найти способ одержать победу в субботу, а затем нас будет ждать "Арсенал". Это два невероятно сложных матчах, каждый по своим причинам".
"Сегодня вечером только одна команда праздновала сильнее, чем мы, и это, наверное, "Саутгемптон", когда они увидели, что 90 минутами здесь все не закончится".
"Мы знаем, что нам нужно улучшить многие вещи. Мы можем и будем играть в хороший футбол, но сегодня важно было победить. Мы нашли способ выиграть этот матч. Это очень большое, невероятное ощущение. Я очень рад победе", — цитирует Клоппу Liverpool Echo.
15.08.2019 11:00
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Абраамыч, когда смотрел на мяч как идиот, было видно промажет, реально глаза по 5 копеек шаман бл
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Саутгемптон конечно радовался, там вся команда их игроки
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Видимо, Клопп очень радовался, что перед этим матчем у Челси было на два дня меньше отдыха.
А так - да, экстра таймы в таком матче, да ещё в начале сезона, когда все ещё не набрали форму - чистое издевательство. Сразу б пенки били после 2 тайма - и норм.
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Что за чепуху он несёт то а
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он говорит они радуются, что типа ливерпул устал, а они на самом деле радуются, потому что там половина игроков из фарм клуба
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Какой же он крутой! Нормал уан! КНЯЗЬ!!!
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