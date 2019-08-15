Клопп: "Саутгемптон" праздновал нашу победу сильнее, чем мы сами!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в шутку заявил, что "Саутгемптон" отпраздновал победу "красных" в матче за Суперкубок Европы сильнее, чем сами "красные".

Совершив утомительный полет в Стамбул продолжительностью четыре с половиной часа, "Ливерпуль" затратил огромное количество физических и моральных сил, чтобы одержать победу над "Челси" — лишь в серии пенальти, после 120 напряженных минут.



Уже в субботу "красным" играть на "Сент-Мэри" в рамках Премьер-Лиги, и Клопп отлично понимает, какое преимущество в свежести будет у соперника его команды.



"Нам нужно найти способ подготовиться к этому матчу. После 90 минут, когда приближалась концовка, Фрэнк Лэмпард спросил меня: "Где и когда вам играть следующий матч?" Я ответил: "В субботу в гостях у "Саутгемптона"!



"Никто не хотел экстра-таймов сегодня вечером. Нам нужно снова подготовиться, и это мой подарок игрокам — я в состоянии помочь им восстановиться, чтобы они были готовы к следующему матчу".



"Давайте попытаемся найти способ одержать победу в субботу, а затем нас будет ждать "Арсенал". Это два невероятно сложных матчах, каждый по своим причинам".



"Сегодня вечером только одна команда праздновала сильнее, чем мы, и это, наверное, "Саутгемптон", когда они увидели, что 90 минутами здесь все не закончится".



"Мы знаем, что нам нужно улучшить многие вещи. Мы можем и будем играть в хороший футбол, но сегодня важно было победить. Мы нашли способ выиграть этот матч. Это очень большое, невероятное ощущение. Я очень рад победе", — цитирует Клоппу Liverpool Echo.