Клопп: "После победы понял, насколько это большой трофей"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что только после завоевания Суперкубка Европы осознал, насколько важным является этот трофей.
После 120 упорных минут, завершившихся в счете 2:2, "красные" только в серии пенальти смогли вырвать победу у "Челси" и взять Суперкубок Европы.
Таким образом, Клопп завоевал свой второй трофей за время работы с "Ливерпулем" — спустя два с половиной месяца после победы в Лиге Чемпионов. По мнению Юргена, Суперкубок Европы — это тоже полноценный трофей.
"Я спрашивал Милли (Джеймса Милнера) и Хендо (Джордана Хендерсона): "Парни, как высоко вы цените этот трофей?" А они сказали, что это полноценный трофей, и он изображен на стене в Мелвуде".
"Хорошо, значит им придется снова перекрасить стену в Мелвуде и добавить еще одну цифру, указать 2019 год или что-то вроде этого".
"Это большой трофей. До матч я не чувствовал, насколько большой, но теперь я понимаю, что это огромный трофей".
"Это очень приятно, но дело не во мне. Мы сделали это ради наших людей. За три последних месяца мы использовали две возможности из четырех. Это хорошо", — цитирует Клоппа Evening Standard.
15.08.2019 10:25
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6 ЛЧ, 4 СУПЕРКУБКА ЕВРОПЫ-КРУТО!!!Круче,чем АПЛ.
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Кому и кобыла - невеста, как говорится. Ливер мало что выигрывал в последние годы, так что радость их понятна. А вообще - все эти тарелки за одноматчевые выставочные матчи - мусор полнейший. В конце сезона посмотрим на настоящие трофеи. Там Ливер вполне модет за что-нибудь зацепиться, почему нет?
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самый красивый уж точно
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На фапли так не считают
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сменил у себя в профиле
трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.
на
четырёхкратным
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КНЯЗЬ!!!
Трофей очень даже 3ае6атый.
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