Клопп: "После победы понял, насколько это большой трофей"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что только после завоевания Суперкубка Европы осознал, насколько важным является этот трофей.

После 120 упорных минут, завершившихся в счете 2:2, "красные" только в серии пенальти смогли вырвать победу у "Челси" и взять Суперкубок Европы.

Таким образом, Клопп завоевал свой второй трофей за время работы с "Ливерпулем" — спустя два с половиной месяца после победы в Лиге Чемпионов. По мнению Юргена, Суперкубок Европы — это тоже полноценный трофей.

"Я спрашивал Милли (Джеймса Милнера) и Хендо (Джордана Хендерсона): "Парни, как высоко вы цените этот трофей?" А они сказали, что это полноценный трофей, и он изображен на стене в Мелвуде".

"Хорошо, значит им придется снова перекрасить стену в Мелвуде и добавить еще одну цифру, указать 2019 год или что-то вроде этого".

"Это большой трофей. До матч я не чувствовал, насколько большой, но теперь я понимаю, что это огромный трофей".

"Это очень приятно, но дело не во мне. Мы сделали это ради наших людей. За три последних месяца мы использовали две возможности из четырех. Это хорошо", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Суперкубок Европы

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 10:25

Количество просмотров Просмотров: 1747

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 15.08.2019 11:22 # emily-lfc-2005
    6 ЛЧ, 4 СУПЕРКУБКА ЕВРОПЫ-КРУТО!!!Круче,чем АПЛ.

    (ответить)

  2. lampard78 15.08.2019 11:12 # lampard78
    Кому и кобыла - невеста, как говорится. Ливер мало что выигрывал в последние годы, так что радость их понятна. А вообще - все эти тарелки за одноматчевые выставочные матчи - мусор полнейший. В конце сезона посмотрим на настоящие трофеи. Там Ливер вполне модет за что-нибудь зацепиться, почему нет?

    (ответить)

  3. chr1s8rown 15.08.2019 11:06 # chr1s8rown
    самый красивый уж точно

    (ответить)

  4. chebrec 15.08.2019 11:06 # chebrec
    На фапли так не считают

    (ответить)

  5. only--liverpool 15.08.2019 10:41 # only--liverpool
    сменил у себя в профиле
    трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.
    на
    четырёхкратным

    (ответить)

  6. electric 15.08.2019 10:39 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    Трофей очень даже 3ае6атый.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: