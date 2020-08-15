Клопп: "После победы понял, насколько это большой трофей"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что только после завоевания Суперкубка Европы осознал, насколько важным является этот трофей.

После 120 упорных минут, завершившихся в счете 2:2, "красные" только в серии пенальти смогли вырвать победу у "Челси" и взять Суперкубок Европы.



Таким образом, Клопп завоевал свой второй трофей за время работы с "Ливерпулем" — спустя два с половиной месяца после победы в Лиге Чемпионов. По мнению Юргена, Суперкубок Европы — это тоже полноценный трофей.



"Я спрашивал Милли (Джеймса Милнера) и Хендо (Джордана Хендерсона): "Парни, как высоко вы цените этот трофей?" А они сказали, что это полноценный трофей, и он изображен на стене в Мелвуде".



"Хорошо, значит им придется снова перекрасить стену в Мелвуде и добавить еще одну цифру, указать 2019 год или что-то вроде этого".



"Это большой трофей. До матч я не чувствовал, насколько большой, но теперь я понимаю, что это огромный трофей".



"Это очень приятно, но дело не во мне. Мы сделали это ради наших людей. За три последних месяца мы использовали две возможности из четырех. Это хорошо", — цитирует Клоппа Evening Standard.