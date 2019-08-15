Лэмпард гордится игрой "Челси" в матче за Суперкубок Европы

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что гордится игрой своей команды в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".

Завершив 120 минут матча против "красных" в Стамбуле со счетом 2:2, "синие" уступили трофей в серии послематчевых пенальти — нервы дрогнули у юного Тэмми Абрахэма при исполнении 11-метрового.



По мнению Лэмпарда, его команда осталась без победы из-за отсутствия удачи, потому что по игре "Челси" был очень хорош и имел немало моментов.



"Я не чувствую ничего, кроме гордости — за команду и игру. А также чувствую уверенность, что мы делаем правильные вещи".



"Это был тяжелый матч против хорошего соперника, который имел больше времени на восстановление после уикенда. Однако порой в футболе все решают небольшие моменты везения".



"Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм добавили новое измерение нашей игре после выхода на замену, и нам не повезло не забить. Тэмми нельзя унывать, потому что такие вещи — это часть твоего становления как игрока топ-уровня", — цитирует Лэмпарда The Independent.