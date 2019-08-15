Лэмпард гордится игрой "Челси" в матче за Суперкубок Европы

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что гордится игрой своей команды в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".

Завершив 120 минут матча против "красных" в Стамбуле со счетом 2:2, "синие" уступили трофей в серии послематчевых пенальти — нервы дрогнули у юного Тэмми Абрахэма при исполнении 11-метрового.

По мнению Лэмпарда, его команда осталась без победы из-за отсутствия удачи, потому что по игре "Челси" был очень хорош и имел немало моментов.

"Я не чувствую ничего, кроме гордости — за команду и игру. А также чувствую уверенность, что мы делаем правильные вещи".

"Это был тяжелый матч против хорошего соперника, который имел больше времени на восстановление после уикенда. Однако порой в футболе все решают небольшие моменты везения".

"Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм добавили новое измерение нашей игре после выхода на замену, и нам не повезло не забить. Тэмми нельзя унывать, потому что такие вещи — это часть твоего становления как игрока топ-уровня", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Суперкубок Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. empry 15.08.2019 10:11 # empry
    Непонятно как играть сезон без Луизки. Одуванчик несмотря на свой авантюризм явно добавлял "синим" вариативности в защите и опорной зоне. В целом несмотря на результаты первых двух игр, приход "сердца Челси, диспетчера Челси" можно оценивать позитивно. Видно, что у Френка-тренера есть тренерский потенциал. Нужен лишь опыт и время, которое я надеюсь ему дадут. Игроком он был великим. Хочется, чтобы и в тренерской карьере все сложилось не менее красиво. Удачи.

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  2. pistolero-lfc 15.08.2019 10:02 # pistolero-lfc
    Удачи Лемпёсу в Челси. Желаю поднять свой первый трофей в качестве тренера в Челси.
    p.s. (удачи ему, кроме матчей против Ливерпуля, разумеется)

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  3. chebrec 15.08.2019 09:59 # chebrec
    Норм возили

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  4. hazardfan 15.08.2019 09:33 # hazardfan
    Челси круто сыграл. Динамика в полузащите поражает. Сыгранности просто не хватило. Удачи лондонцам в борьбе за топ-4

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  5. fowler9 15.08.2019 09:21 # fowler9
    Топарик
    Челсе в топ4

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  6. ivan-4milan 15.08.2019 09:21 # ivan-4milan
    Лэмпс сам бы вышел бить все пенальти за Челси! Походу очередное прешествие Маура не загорами, Лэмпса в ассистенты пока.

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  7. fireinth 15.08.2019 09:19 # fireinth
    Челси был хорош, очень хорош. И Надо уважать хорошего соперника. Очень понравился Маунт.. Я думаю ни один болельщик Ливерпуля не был спокоен до самого конца. Всем адекватным удачи и терпения! Думаю Франк Лэмпард на правильном пути. А нас с Победой! YNWA!

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  8. slavik92 15.08.2019 09:14 # slavik92
    Неплохо играли. Нужна реализация и защита получше. Поставь пенку судья на 4 минуте, закончили бы как с мю.

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  9. liverpool1892est 15.08.2019 09:08 # liverpool1892est
    Гордится что знатно отсосали:)

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  10. zloy-vasya 15.08.2019 09:04 # zloy-vasya
    Интересно в кого вырастет защитник Томори.

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