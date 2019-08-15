Лэмпард гордится игрой "Челси" в матче за Суперкубок Европы
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что гордится игрой своей команды в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".
Завершив 120 минут матча против "красных" в Стамбуле со счетом 2:2, "синие" уступили трофей в серии послематчевых пенальти — нервы дрогнули у юного Тэмми Абрахэма при исполнении 11-метрового.
По мнению Лэмпарда, его команда осталась без победы из-за отсутствия удачи, потому что по игре "Челси" был очень хорош и имел немало моментов.
"Я не чувствую ничего, кроме гордости — за команду и игру. А также чувствую уверенность, что мы делаем правильные вещи".
"Это был тяжелый матч против хорошего соперника, который имел больше времени на восстановление после уикенда. Однако порой в футболе все решают небольшие моменты везения".
"Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм добавили новое измерение нашей игре после выхода на замену, и нам не повезло не забить. Тэмми нельзя унывать, потому что такие вещи — это часть твоего становления как игрока топ-уровня", — цитирует Лэмпарда The Independent.
15.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Непонятно как играть сезон без Луизки. Одуванчик несмотря на свой авантюризм явно добавлял "синим" вариативности в защите и опорной зоне. В целом несмотря на результаты первых двух игр, приход "сердца Челси, диспетчера Челси" можно оценивать позитивно. Видно, что у Френка-тренера есть тренерский потенциал. Нужен лишь опыт и время, которое я надеюсь ему дадут. Игроком он был великим. Хочется, чтобы и в тренерской карьере все сложилось не менее красиво. Удачи.
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Удачи Лемпёсу в Челси. Желаю поднять свой первый трофей в качестве тренера в Челси.
p.s. (удачи ему, кроме матчей против Ливерпуля, разумеется)
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Норм возили
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Челси круто сыграл. Динамика в полузащите поражает. Сыгранности просто не хватило. Удачи лондонцам в борьбе за топ-4
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Топарик
Челсе в топ4
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Лэмпс сам бы вышел бить все пенальти за Челси! Походу очередное прешествие Маура не загорами, Лэмпса в ассистенты пока.
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Челси был хорош, очень хорош. И Надо уважать хорошего соперника. Очень понравился Маунт.. Я думаю ни один болельщик Ливерпуля не был спокоен до самого конца. Всем адекватным удачи и терпения! Думаю Франк Лэмпард на правильном пути. А нас с Победой! YNWA!
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Неплохо играли. Нужна реализация и защита получше. Поставь пенку судья на 4 минуте, закончили бы как с мю.
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Гордится что знатно отсосали:)
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Интересно в кого вырастет защитник Томори.
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