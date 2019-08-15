Скауты "Юнайтед" решили, что Фернандеш играет слишком рискованно

"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от покупки Бруну Фернандеша этим летом, сочтя стиль полузащитника "Спортинга" чересчур рискованным.

Вплоть до трансферного дедлайна клуб с "Олд Траффорд" считался главным претендентом на Фернандеша, однако "красные дьяволы" так и не оформили свой интерес к Бруну в предложение о покупке.



Фернандеш совершенно выдающимся образом отыграл прошлый сезон, демонстрируя невероятную для полузащитника эффективность в плане голов и результативных передач, но скаутам "Юнайтед" удалось найти изъян в игре 24-летнего португальца, сообщает Daily Mail.



Больших успехов в атакующей игре Бруну добился, пренебрегая оборонительными действиями и чересчур рискуя возле чужой штрафной, что приводило к потерям мяча — в финальной трети поля точность передач Фернандеша в прошлом сезоне составила только 75.1%, и "дьяволов" это не устроило.



К примеру, аналогичный показатель у Поля Погба в прошлом сезоне составил 82.8%. Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, играющий в схожей с Фернандешем роли, стабильно выдает более 82%.



Вместе с тем линия полузащиты "Юнайтед" по-прежнему нуждается в усилении, особенно после ухода Андера Эрреры, и следующим летом "дьяволы" предпримут новую попытку найти и заполучить нужного игрока.