Скауты "Юнайтед" решили, что Фернандеш играет слишком рискованно

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" решил отказаться от покупки Бруну Фернандеша этим летом, сочтя стиль полузащитника "Спортинга" чересчур рискованным.

Вплоть до трансферного дедлайна клуб с "Олд Траффорд" считался главным претендентом на Фернандеша, однако "красные дьяволы" так и не оформили свой интерес к Бруну в предложение о покупке.

Фернандеш совершенно выдающимся образом отыграл прошлый сезон, демонстрируя невероятную для полузащитника эффективность в плане голов и результативных передач, но скаутам "Юнайтед" удалось найти изъян в игре 24-летнего португальца, сообщает Daily Mail.

Больших успехов в атакующей игре Бруну добился, пренебрегая оборонительными действиями и чересчур рискуя возле чужой штрафной, что приводило к потерям мяча — в финальной трети поля точность передач Фернандеша в прошлом сезоне составила только 75.1%, и "дьяволов" это не устроило.

К примеру, аналогичный показатель у Поля Погба в прошлом сезоне составил 82.8%. Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, играющий в схожей с Фернандешем роли, стабильно выдает более 82%.

Вместе с тем линия полузащиты "Юнайтед" по-прежнему нуждается в усилении, особенно после ухода Андера Эрреры, и следующим летом "дьяволы" предпримут новую попытку найти и заполучить нужного игрока.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 08:00

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